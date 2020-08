Dani Rovira supera el cáncer: "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!"

* En elaboración

Dani Rovira ha recibido la noticia más importante que le podía llegar y no ha dudado en compartirla con todos sus seguidores, quienes han estado atentos de su evolución desde que anunció en marzo de 2020 que tenía cáncer. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!", ha publicado en sus redes sociales junto a una emotiva fotografía sacando músculo y demostrando que ha ganado la batalla.

Dani Rovira

"Todo acaba y todo empieza hoy", publica Rovira dando anunciando que ahora comienza su nueva vida tras "6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras". A continuación no se ha olvidado de toda la gente que ha estado apoyándole durante todo este tiempo: "Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo".

Por separado, ha dedicado estas palabras, supuestamente a Clara Lago: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...". Además, da ánimos a quienes siguen batallando y "subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron".

Enamorado de la vida

A partir de ahora, Rovira reconoce que va a ver el mundo con otros ojos: "Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia", comenta en la publicación y finaliza con las siguientes palabras: "Y va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca".