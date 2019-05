'Falcon and The Winter Soldier': Daniel Brühl y Emily VanCamp negocian su fichaje por la serie de Disney+

'The Falcon and The Winter Soldier', la miniserie de Disney+ protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, sigue cogiendo forma con la incorporación de dos nuevos actores del Universo Cinematográfico de Marvel. Según informa Deadline, Emily VanCamp y Daniel Brühl estarían negociando su posible fichaje por la ficción, en la que ambos retomarían sus papeles de "Capitán América: Civil War".

Daniel Brühl y Emily VanCamp como Zemo y Sharon Carter

VanCamp, que debutó en el UCM en "Capitán América: El Soldado de Invierno", volvería a encarnar a Sharon Carter, sobrina de Peggy Carter (Hayley Atwell), mientras que Brühl interpretaría de nuevo a Helmut Zemo, el supervillano que que creó la brecha entre Capitán América y Iron Man.

La miniserie, que estará compuesta por seis episodios y se espera que debute en agosto de 2020, estará dirigida por la veterana Kari Skogland, cuyo extenso currículum incluye series como 'The Handmaid's Tale', 'Condor', 'The Americans' y 'The Walking Dead', y de próximos estrenos como 'NOS4A2' y 'The Loudest Voice'.

Historias conectadas

Seguimos sin tener detalles de la trama de 'The Falcon and The Winter Soldier', pero se rumorea que la miniserie podría centrase en Sam Wilson (Stan), también conocido por el nombre de Falcon, en su transformación en el nuevo Capitán América tras recibir el escudo de manos de Steve Rogers (Chris Evans) en "Los Vengadores: Endgame".

Marvel Studios también está desarrollando 'WandaVision', con Paul Bettany y Elizabeth Olsen como protagonistas, 'Loki', con Tom Hiddleston, y una serie aún sin título protagonizada por Jeremy Renner en el papel de Ojo de Halcón. "Serán historias importantes, establecidas dentro del UCM, con ramificaciones que se sentirán tanto en las otras series de Disney+ que estamos produciendo como en nuestras películas", declaró Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, en el evento de presentación de Disney+ celebrado el pasado abril. "El UCM posterior a "Endgame" será extremadamente diferente y centrado en el hecho de que Disney+ se una a nuestras futuras películas".