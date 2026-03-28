Por Fernando S. Palenzuela |

Daniel Illescas se ha alzado con la victoria en la sexta edición de 'El desafío' después de cautivar al jurado con su número circense con escaleras giratorias. El influencer obtenía así el 10 de cada juez, de modo que sumaba 30 puntos a su clasificación y se alzaba con un total de 234 con los que ascendía a la primera posición.

Pero antes de proclamar esta victoria, la última gala estuvo marcada por la tensión, los nervios y también algún llanto. Eva Soriano se derrumbó tras su reto de puntería, dado que no consiguió acertar con el tiro con arco. La presentadora acabó entre lágrimas al ser consciente de que esto afectaba negativamente a la puntuación de José Yélamo, el finalista al que estaba asociada y que era uno de los grandes favoritos para ganar.

Daniel Illescas en su número circense para la final de 'El desafío'

En cuanto al resto de finalistas, el presentador de 'laSexta Xplica!' sorprendía con su número de baile con puertas giratorias. Patricia Conde superaba su terror al fuego con el escapismo de una jaula en llamas y Jessica Goicoechea realizaba una coreografía sobre tubos, pese a confesar que llegaba muy desgastada a esta gran final.

Las puntuaciones

Daniel Illescas celebra con su abuela su victoria en 'El desafío'

Antes de conocerse las puntuaciones de los finalistas de 'El desafío' y de sus socios,. Algo más lejos se situaban Patricia Conde (181) y Jessica Goicoechea (180)., pues Eduardo Navarrete conseguía 6 puntos y ella 16, por lo que se quedaba en 202.

Finalmente, José Yélamo quedaba en tercera posición con 216 puntos debido a los solo 3 que había conseguido Eva Soriano y los 20 del presentador. Patricia Conde, en segundo lugar, también contaba con 216 puntos, pues Willy Bárcenas había logrado 14, ella 16 y Santiago Segura le había concedido 5 extra por "injusticia". Por tanto, Daniel Illescas se distanciaba de sus compañeros con 234 gracias a los 9 de María José Campanario y los 30 suyos.

En el momento en el que Daniel Illescas aceptó el premio de 30.000 euros, el ganador quiso hacer una puntualización: "Yo hoy no hubiera ganado sin mi avatar, que ha sido María José, y no ha tenido mucha suerte en este programa. Me gustaría compartir estos 30.000 euros porque sé que a ella le hacía mucha ilusión pisar este programa por la puerta grande y se ha superado con el fuego". Por su parte, Campanario también tomó la palabra para repartir los 15.000 euros que le correspondían con Eva Soriano. A su vez, la presentadora le cedió la mitad de su parte a José Yélamo para aliviar la culpa de su baja puntuación que le impidió ganar.