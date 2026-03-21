'El desafío' completa su lista de finalistas tras una tensa segunda semifinal

Por Alejandro Rodera |

La sexta edición de 'El desafío' está a las puertas de su final. De hecho, su emisión del viernes 20 de marzo ha sido la antesala de ese gran evento, puesto que la segunda semifinal ha servido para completar la lista de nominados. Previamente, en su entrega anterior, el formato de Antena 3 ya escogió a José Yélamo como primer finalista tras superar un exigente reto de escapismo.

Una semana después, 'El desafío' ha desplegado otra ronda de pruebas y ha rematado su cuarteto de finalistas con los nombres de Daniel Illescas, Patricia Conde y Jessica Goicoechea. El influencer ha conseguido su plaza al escalar una torre de sillas en equilibrio cubiertas de fuego. Por su parte, la presentadora ha deslumbrado con un número de claqué con el que ha saldado una deuda pendiente y, por último, la joven modelo ha completado una elaborada coreografía en pareja que le ha valido la puntuación más alta de la noche.

Patricia Conde en la segunda semifinal de 'El desafío'

Gracias a ese desempeño, los tres han conseguido sumarse a la lista inaugurada por Yélamo. Finalmente, el ranking ha quedado liderado por Illescas con 195 puntos, mientras que el conductor de 'laSexta Xplica!' le ha seguido de cerca con 193 puntos. El bronce se lo lleva Conde con 181 puntos, aunque Goicoechea se ha quedado muy cerca de ella al haber aglutinado 180 puntos a lo largo de la edición.

Jessica Goicoechea en la segunda semifinal de 'El desafío'

Premio compartido

El siguiente paso será medirse en la gran final, que. Sin embargo, en esa gala definitiva el foco no se pondrá únicamente sobre ellos cuatro, ya que los compañeros restantes también impactarán en el resultado final., dando como resultado cuatro tándems: Yélamo se ha quedado con Eva Soriano , Illescas ha elegido a María José Campanario , Conde ha optado por Willy Bárcenas y Goicoechea ha tenido que escoger a Eduardo Navarrete

A la espera de conocer adónde se dirige el premio final, el de la segunda semifinal se ha dividido de manera equitativa. Y es que la ganadora de la gala, Goicoechea, ha querido reconocer la labor de una lesionada Eva Soriano concediéndole el premio, aunque la humorista, a su vez, ha decidido compartirlo con María José Campanario. Finalmente, Soriano ha destinado sus 4.000 euros a FNP España y Campanario, a Afibrom.