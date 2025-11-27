Por Redacción |

La visita de David Bisbal a 'El hormiguero' dejó muchos momentazos, como cuando el cantante se atrevió a intentar adivinar temas navideños con tan solo escuchar varios segundos de canción. Además, durante su entrevista con Pablo Motos, el extriunfito tuvo la oportunidad de recordar algunas situaciones divertidas de su gira.

Era entonces cuando el presentador de Antena 3 le hacía memoria a David Bisbal: "También actuaste en una boda en República Dominicana, ¿cómo te contratan para una boda?", preguntaba Motos. El cantante de 'Bulería' empezó a reír al acordarse de aquel enlace y aclaró que tan solo había actuado en bodas dos veces en su vida.

David Bisbal, en 'El hormiguero'

"Pero esta última fue muy curiosa porque recuerdo que nos dijeron que los recién casados se iban a subir al escenario. Con lo que no contaba era que el novio me agarró el micrófono durante 'Mi princesa' y se cantó toda la canción él, tipo karaoke. Desde aquí le mando un abrazo", recordaba Bisbal.

Pablo Motos y David Bisbal, en 'El hormiguero'

No recoge el guante

¿Se gana más?", preguntaba de forma indiscreta Motos, dejando a Bisbal sin saber muy bien qué responder. Sin embargo, el artista salió airoso de la situación, poniendo en un aprieto al presentador.

"¿Ahora tú estás haciendo también las preguntas clásicas?", soltaba Bisbal, haciendo una clara referencia a las míticas cuestiones que realiza David Broncano en 'La revuelta' sobre el dinero y el sexo. Motos, sin entrar en responder a eso, negaba e indicaba que solo le estaba preguntando si se cobraba bastante o no. "Es como un concierto más de la boda, pero te lo pasas muy bien, vamos a dejarlo ahí", terminaba Bisbal, entre risas.