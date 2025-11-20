Por Julia Almazán Romero |

La entrevista de Cayetana Guillén Cuervo en 'La revuelta' se convirtió anoche en uno de los momentos más comentados del programa. La actriz acudió para promocionar 'No te lo cayes', su pódcast centrado en hablar de sexualidad sin tabúes, y lo hizo con una maleta cargada de juguetes sexuales que revolucionaron el plató. Entre risas, confesiones íntimas y alguna que otra sorpresa, David Broncano terminó revelando un detalle inesperado de su vida personal.

Durante la entrevista, Cayetana Guillén Cuervo mostró algunos de sus juguetes favoritos, incluido un vibrador con mando a distancia, lo que dio pie a que la actriz relatara una anécdota: "Lo he probado en público. Mi acompañante llevaba el mando y yo era una especie de cosa frita. Eso no paraba y ya ni cené", explicaba entre carcajadas. Broncano no tardó en seguirle el juego con su habitual ironía: "Vas con eso a un museo y los cuadros realistas los ves abstractos". La actriz agradeció al presentador el espacio seguro que se crea en 'La revuelta': "Mola hablar de estas cosas sin prejuicios. Esto es maravilloso".

Cayetana Guillén Cuervo junto a Broncano en su entrevista en 'La revuelta'

La conversación avanzó sin filtros, incluidas confesiones inesperadas del propio Broncano que contó que ha utilizado varios juguetes sexuales y envalentonado habló también sobre una divertida experiencia con ellos que vivió junto a una exnovia: "Yo tenía un vibrador que se controlaba por Internet. Mi pareja de ese momento lo podía llevar en Polonia y le daba un golpecillo". El comentario, contado en tono cómico, dejó a Guillén Cuervo completamente atónita y arrancó una ovación del público.

David Broncano, Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo en 'La revuelta'

Un encuentro sin tabúes con visita sorpresa

A lo largo de la entrevista, la actriz aprovechó para profundizar en varios aspectos de la educación sexual que trata en su pódcast. Con un peluche anatómico, explicó las partes de la vulva y reivindicó la necesidad de derribar mitos:. Además, introdujo el concepto de brecha orgásmica, recordando que mientras el 95% de los hombres heterosexuales llega al orgasmo,. "Hay que escucharse y quererse un poco más", señalaba la presentadora.

La noche dejó también espacio para otros temas más personales. Cayetana Guillén Cuervo habló de sus amistades en el mundo del rap, como Elio Toffana, y de su participación en el videoclip 'Mónica 96'. Sin embargo, el momento más emotivo estaba por venir, pues el programa le tenía preparada a la invitada y al propio público una gran sorpresa. Con ello, apareció sin esperarlo Gemma Cuervo, su madre, que entró en plató para cerrar la entrevista por todo lo alto.