Por Fernando S. Palenzuela |

'La revuelta' cambió de horario este 18 de noviembre con motivo del España-Turquía. El fútbol dejó sin emisión a 'Aquí la Tierra' y 'Telediario 2', ya que terminaba en torno a las 22:45h. Por eso mismo, Televisión Española optó por dejar en el prime time el programa de David Broncano y darle un descanso a 'Late Xou con Marc Giró'.

En los primeros minutos de la emisión, el presentador aprovechó para hablar de televisión. "Ayer nos ganó 'El hormiguero' (...), pero ganamos a 'La isla de las tentaciones', que no es poca cosa", celebraba. "No es fácil". Lo cierto es que el programa de Telecinco obtuvo su mejor dato de access, con un 12,5% y 1.615.000 frente al 12,8% y 1.669.000 de 'La revuelta'.

Mariló Montero en su visita a 'La revuelta'

A continuación, enlazaba para hablar de 'MasterChef Celebrity': "Ayer fue el final de 'MasterChef' y nuestra mejor amiga Mariló Montero se alzó con el título", felicitaba. El humorista hacía referencia a la entrevista de la presentadora en 'La revuelta' para promocionar el talent show que se viralizó por la defensa a ultranza que esta hizo del toreo y las críticas que lanzó a TVE.

Mariló Montero cocina su menú de la final en 'MasterChef Celebrity 10'

Críticas en 'Directo al grano'

Pese a ese debate que se estableció entre los presentadores, con unas ideas muy diferentes, los dos guardan un buen recuerdo de ambos, como han expresado en varias ocasiones. "Antes he hablado (con el equipo de) que... Quizá a lo largo de la temporada, ya en calidad de ganadora de 'MasterChef', viene", ironizaba. "Le mandamos un beso a Mariló. Felicidades Mariló, que has ganado.".

Mariló Montero aprovechó su día de prensa como ganadora de 'MasterChef Celebrity' para acudir a 'Directo al grano'. Allí, Gonzalo Miró no tuvo reparos en lanzar un dardo contra ella a colación de sus declaraciones sobre TVE: "Es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen". Por su parte, Montero salía al paso afirmando que "'MasterChef' no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa eso".