Programa relacionado
La revuelta
2024 - Act
España
Talk Show
Popularidad: #37 de 2.060
- 6
- 1
'La revuelta' cambió de horario este 18 de noviembre con motivo del España-Turquía. El fútbol dejó sin emisión a 'Aquí la Tierra' y 'Telediario 2', ya que terminaba en torno a las 22:45h. Por eso mismo, Televisión Española optó por dejar en el prime time el programa de David Broncano y darle un descanso a 'Late Xou con Marc Giró'.
En los primeros minutos de la emisión, el presentador aprovechó para hablar de televisión. "Ayer nos ganó 'El hormiguero' (...), pero ganamos a 'La isla de las tentaciones', que no es poca cosa", celebraba. "No es fácil". Lo cierto es que el programa de Telecinco obtuvo su mejor dato de access, con un 12,5% y 1.615.000 frente al 12,8% y 1.669.000 de 'La revuelta'.
A continuación, enlazaba para hablar de 'MasterChef Celebrity': "Ayer fue el final de 'MasterChef' y nuestra mejor amiga Mariló Montero se alzó con el título", felicitaba. El humorista hacía referencia a la entrevista de la presentadora en 'La revuelta' para promocionar el talent show que se viralizó por la defensa a ultranza que esta hizo del toreo y las críticas que lanzó a TVE.
Críticas en 'Directo al grano'
Mariló Montero aprovechó su día de prensa como ganadora de 'MasterChef Celebrity' para acudir a 'Directo al grano'. Allí, Gonzalo Miró no tuvo reparos en lanzar un dardo contra ella a colación de sus declaraciones sobre TVE: "Es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen". Por su parte, Montero salía al paso afirmando que "'MasterChef' no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa eso".