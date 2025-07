David Cantero ficha por RTVE tras su marcha de 'Informativos Telecinco'

Por Julia Almazán Romero |

David Cantero ya tiene nuevo destino profesional, como él mismo ha podido confirmar en redes. Cuatro meses después de abandonar ' Informativos Telecinco 15:00 ',, el magacín vespertino de la radio pública que, franja hasta ahora en manos de Lourdes Maldonado

Según recoge El Confidencial Digital, el fichaje de Cantero se produce tras semanas de rompecabezas por parte de la dirección de Radio Nacional de España, que también valoró perfiles como Isabel Gemio y Frank Blanco. Finalmente, los responsables se han decantado por un rostro con una extensa trayectoria profesional, para capitanear un formato que combina actualidad, divulgación, cultura y participación ciudadana.

David Cantero presentando 'Informativos Telecinco'

Hace apenas unos días, el propio Cantero visitó el plató de 'Y ahora, Sonsoles', donde confesó a Sonsoles Ónega que "estoy estudiando propuestas y disfrutando del presente". Ahora ya es oficial: Cantero volverá a RTVE, donde desarrolló buena parte de su carrera como corresponsal y presentador del Telediario e Informe semanal, hasta su marcha en 2010 a Telecinco.

El madrileño abandonó Mediaset el pasado mes de marzo, tras quince años en la cadena, dejando atrás a su compañera María Casado. Aunque su salida se comunicó con discreción, él mismo ha confesado en varias entrevistas que fue despedido. "Esta ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada. Durilla pero amable", aseguraba Cantero tras su marcha, a la que ahora sigue esta nueva "aventura" a partir del 1 de septiembre.

David Cantero y María Casado presentando 'Informativos Telecinco'

"Voy a hacerlo lo mejor posible"

"Vuelvo a la que fue mi casa durante veintiocho largos años y eso me hace muy, muy feliz. Vuelvo a RTVE", comunicó el propio Cantero en su cuenta oficial de Instagram. El presentador aseguró que "no puedo estar más feliz de volver a la primera línea y a los medios después de este parón, que ha venido bien", aunque "nunca he hecho radio". "Voy a intentar hacerlo lo mejor posible pero estoy seguro de que con el equipo estupendo de RNE lo vamos a conseguir", apostó el madrileño.

"Además, estoy muy contento porque las mañanas son para Juanra Lucas, a quien admiro y respeto mucho", añadió Cantero, con respecto al fichaje del también periodista para ponerse al frente de 'Las mañanas de RNE'. "Ese es el empeño ahora de RNE: formar un equipo potente y hacer buena radio para atraer a aquellos que en su día se fueron o a los que nunca se han acercado a RNE", aseguró el expresentador de 'Informativos Telecinco', con la promesa de que "voy a poner todo de mi parte para hacer un programa fantástico".