Las tardes de Telecinco comenzaron a vivir su particular revolución desde que se diese a conocer que La fábrica de la tele apartó a David Valldeperas de manera fulminante como director de 'Sálvame'. De hecho, él mismo confirmó en un descuido su nueva función como colaborador días antes de que se produjese la despedida con Jorge Javier Vázquez. La tarde del jueves 24 de marzo fue la última en la que ambos coincidirían con sus históricas atribuciones.

David Valldeperas, en 'Sálvame naranja'

Aproximadamente tres horas después de que comenzase 'Sálvame naranja', el presentador se dirigió hacia la silla de Valldeperas: "Madre mía, qué podemos hacer...", pudo escucharse a Vázquez. Ambos dos se mostraron con una actitud de lo más cómplice, teniendo en cuenta además la cantidad de tardes que han vivido juntos: "Es la última vez que vas a a estar aquí conmigo", apostilló, aclarando que su despedida como director se produciría el viernes 25 junto a Carlota Corredera.

Haciendo referencia al pinganillo, David comenzó a responder con picardía: "Seguro que me vas a tener dentro de ti", expuso. De hecho, las risas comenzaron a ser inevitables entre ambos, cuando Jorge Javier dirigió una mirada de lo más tierna a su compañero: "He luchado por vosotros, pero no ha podido ser", sentenció. No obstante, en ningún momento ocultaron esos "trece años de amor" que habían vivido en la franja vespertina de Telecinco: "¡Por eso que lo del terrenito deberías planteártelo ya!", respondió Valldeperas.

Segundos después, Sonsoles Ónega apareció con su habitual "ventana" para que se diese paso a 'Ya son las ocho': "¿Tienes un hueco por ahí? [...] "¿Quieres tener a David dentro de ti?", espetó Jorge Javier, ante el fin de una era. Como podíamos esperar, las carcajadas volvieron a ser protagonistas de la conversación, con la periodista respondiendo ingeniosamente: "¡No va a querer él!", sentenció, haciendo de nuevo ese juego de palabras. "Siempre se van los mejores", reiteró el presentador.

Su primera vez juntos

La pequeña pantalla siempre suele dejarnos alguna que otra anécdota de esas que encantan a los más seguidores de un formato. La primera vez que Jorge Javier Vázquez y David Valldeperas coincidieron como presentador y director es recordado por muchas personas. El periodista recibió órdenes por el pinganillo durante "La famosa noche de: '¡Ni que fuera yo Bin Laden!'", mítica declaración de Belén Esteban que ya pertenece al imaginario colectivo español.