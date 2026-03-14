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'¡De viernes!' junta a Irene Rosales y Jessica Bueno por sorpresa: "Mi casa siempre va a estar ahí para ti"

Las dos exparejas de Kiko Rivera demostraron madurez y una gran sororidad entre ellas.

'¡De viernes!' junta a Irene Rosales y Jessica Bueno por sorpresa: "Mi casa siempre va a estar ahí para ti"
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Sábado 14 Marzo 2026 13:48 (hace 10 horas)

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¡De viernes!

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En la entrevista que le hicieron a Irene Rosales la semana pasada en '¡De viernes!', la exmujer de Kiko Rivera tan solo tenía buenas palabras para Jessica Bueno y el hijo que ella comparte con el DJ. "Era como un hijo mío más", dijo Rosales, emocionada por la relación que había forjado con el hijo de Jessica y Kiko.

"Adoro a los niños y tuve una gran conexión con él desde pequeñito. Me alegró muchísimo que recuperara el trato cordial con Jessica", comentaba también la modelo. Ya en su entrevista en plató tras el scoop del viernes pasado, el programa organizaba una conexión en directo entre ambas aprovechando que Jessica Bueno acudía también como colaboradora de la mesa de 'Supervivientes'.

Irene Rosales dio su entrevista más personal en &#39;¡De viernes!&#39;
Irene Rosales dio su entrevista más personal en '¡De viernes!'
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"Ella sabe perfectamente la opinión que tengo que ella, hacerlo públicamente no va a cambiar nada", arrancaba la también modelo. "Las diferentes veces que me habéis preguntado siempre he dicho que me siento muy agradecida, que mi hijo la adora y que le deseo toda la felicidad del mundo, que se la merece", comentaba Bueno.

"No necesita a nadie al lado, me gusta mucho lo que ha dicho de su nueva pareja, que está con ella para complementarla y no porque lo necesite para ser feliz", decía la colaboradora de '¡De viernes!'. Irene Rosales se emocionaba en directo al escucharla y respondía de la siguiente manera: "Recibí el mensaje de ella, el agradecimiento por el cómo he tratado a su hijo es que no se merece menos, tiene un sol como hijo, le quiero con locura. Sé que podemos tener contacto".

Irene Rosales y Jessica Bueno en &#39;¡De viernes!&#39;
Irene Rosales y Jessica Bueno en '¡De viernes!'

Apoyo entre mujeres

Jessica Bueno aprovechaba para reiterar que las puertas de su casa están abiertas para ella: "Siempre mi casa y mi hijo va a estar ahí para ti, no hace falta que haya un intermediario de por medio", explicaba Bueno, demostrando que a pesar de que Irene Rosales ya no está con Kiko Rivera, puede ver a su hijo Francisco cuando quiera. "Sois un gran ejemplo", reaccionaba Santi Acosta, aplaudiendo la sororidad entre ellas.

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