Por Redacción |

En la entrevista que le hicieron a Irene Rosales la semana pasada en '¡De viernes!', la exmujer de Kiko Rivera tan solo tenía buenas palabras para Jessica Bueno y el hijo que ella comparte con el DJ. "Era como un hijo mío más", dijo Rosales, emocionada por la relación que había forjado con el hijo de Jessica y Kiko.

"Adoro a los niños y tuve una gran conexión con él desde pequeñito. Me alegró muchísimo que recuperara el trato cordial con Jessica", comentaba también la modelo. Ya en su entrevista en plató tras el scoop del viernes pasado, el programa organizaba una conexión en directo entre ambas aprovechando que Jessica Bueno acudía también como colaboradora de la mesa de 'Supervivientes'.

Irene Rosales dio su entrevista más personal en '¡De viernes!'

"Ella sabe perfectamente la opinión que tengo que ella, hacerlo públicamente no va a cambiar nada", arrancaba la también modelo. "Las diferentes veces que me habéis preguntado siempre he dicho que me siento muy agradecida, que mi hijo la adora y que le deseo toda la felicidad del mundo, que se la merece", comentaba Bueno.

Irene Rosales y Jessica Bueno en '¡De viernes!'

Apoyo entre mujeres

"No necesita a nadie al lado, me gusta mucho lo que ha dicho de su nueva pareja, que está con ella para complementarla y no porque lo necesite para ser feliz", decía la colaboradora de '¡De viernes!'. Irene Rosales se emocionaba en directo al escucharla y respondía de la siguiente manera: "Recibí el mensaje de ella,, tiene un sol como hijo, le quiero con locura. Sé que podemos tener contacto".

Jessica Bueno aprovechaba para reiterar que las puertas de su casa están abiertas para ella: "Siempre mi casa y mi hijo va a estar ahí para ti, no hace falta que haya un intermediario de por medio", explicaba Bueno, demostrando que a pesar de que Irene Rosales ya no está con Kiko Rivera, puede ver a su hijo Francisco cuando quiera. "Sois un gran ejemplo", reaccionaba Santi Acosta, aplaudiendo la sororidad entre ellas.