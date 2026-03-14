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¡De viernes!
2023 - Act
España
Corazón Entretenimiento
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En la entrevista que le hicieron a Irene Rosales la semana pasada en '¡De viernes!', la exmujer de Kiko Rivera tan solo tenía buenas palabras para Jessica Bueno y el hijo que ella comparte con el DJ. "Era como un hijo mío más", dijo Rosales, emocionada por la relación que había forjado con el hijo de Jessica y Kiko.
"Adoro a los niños y tuve una gran conexión con él desde pequeñito. Me alegró muchísimo que recuperara el trato cordial con Jessica", comentaba también la modelo. Ya en su entrevista en plató tras el scoop del viernes pasado, el programa organizaba una conexión en directo entre ambas aprovechando que Jessica Bueno acudía también como colaboradora de la mesa de 'Supervivientes'.
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"Ella sabe perfectamente la opinión que tengo que ella, hacerlo públicamente no va a cambiar nada", arrancaba la también modelo. "Las diferentes veces que me habéis preguntado siempre he dicho que me siento muy agradecida, que mi hijo la adora y que le deseo toda la felicidad del mundo, que se la merece", comentaba Bueno.
Apoyo entre mujeres
Jessica Bueno aprovechaba para reiterar que las puertas de su casa están abiertas para ella: "Siempre mi casa y mi hijo va a estar ahí para ti, no hace falta que haya un intermediario de por medio", explicaba Bueno, demostrando que a pesar de que Irene Rosales ya no está con Kiko Rivera, puede ver a su hijo Francisco cuando quiera. "Sois un gran ejemplo", reaccionaba Santi Acosta, aplaudiendo la sororidad entre ellas.