El miércoles 21 de abril, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez recibieron en plató a la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco. Una ocasión en la que se hizo mención a las publicaciones en varios medios que desmentían el intento de suicidio de la madrileña, y que obligaron al programa a exponer toda la documentación que probaba lo contrario y demostraba que, por desgracia, Carrasco había vivido dicho duro episodio.

Rocío Carrasco recuerda con Carlota Corredera y Jorge Javier los intentos por desmentir su intento de suicidio

"Tengo una losa en el pecho que, según pasan los episodios, se va levantando y me va entrando aire, dentro de todo lo duro y de tenerse que ver contando determinadas cosas", confesó Rocío, a la hora de hablar del efecto "sanador" que la emisión de la docuserie estaba suponiendo para ella. En ese momento, los presentadores quisieron saber cómo se había sentido al ver los medios que habían cuestionado su intento de suicidio e incluso lo habían desmentido con falsas informaciones. "Lo he recibido como algo horroroso. Si ya se va a jugar incluso con eso, no sé a dónde vamos", comentó Rocío, que protestó ante el hecho de que se hubiera dicho "que es inventado, que se ha querido simular".

"Para mí contar eso fue vergonzante, porque estoy avergonzada de esa actitud. No estoy orgullosa de lo que ese día pasó", reconoció Carrasco, al recordar aquel 5 de agosto de 2019 en el que trató de quitarse la vida. "Lo conté porque sabía que, si no lo contaba yo, se iba a contar igualmente", confesó la entrevistada, tras lo cual señaló que "es horroroso que se pueda frivolizar con la vida de alguien". Además, Rocío apostó por que, en caso de que hubiera conseguido quitarse la vida, "hubiese sido otra obra maestra, lo que pasa es que no lo consiguió ni lo va a conseguir", haciendo referencia a Antonio David Flores. "Lo que pienso es lo que me ha ido demostrando el tiempo con los años. No va a consentir que levante cabeza", declaró Carrasco, a la hora de hablar de su exmarido.

"Te adoro, estoy contigo"

Paulina Rubio envía un mensaje de apoyo a Rocío Carrasco

"Si el testimonio lo hubiera tenido ese periódico, no habría publicado nada", opinó Vázquez, quien declaró que "esa guerra mediática ha dicho muy poco de nuestra profesión. Ha dejado ver la miseria moral en la que nos movemos". "Me ha escandalizado la mierda que ha movido toda esta historia. Una miseria humana... sabía que existía, pero a estos niveles tan escandalosos...", declaró el presentador, mientras que Corredera añadió que era "miseria humana rebozada en puro machismo". "Aprovechando eso, quiero decir que, efectivamente, esta cadena y esta productora han apostado por mí. Me han creído", alabó Carrasco.

"Tengo que darles las gracias. A Javier Vasallo, mi abogado, el único que ha tenido dos huevos y me ha dicho: 'vamos adelante con esto'", añadió Rocío, quien también manifestó "infinitamente gracias a todos los que me han escrito". Un cierre del programa que concluyó con un mensaje muy especial para Carrasco, de parte de Paulina Rubio. "Te mando un beso muy grande, te quiero muchísimo", declaraba la artista, deseosa por que "pasemos tiempo juntas" y que la madrileña la visitara en Miami. "Quiero que estés en paz, todos los que te queremos te llevamos en el corazón", añadió Rubio, quien puso el punto final a su mensaje con un "te adoro, estoy contigo". "Es un ser maravilloso", declaró Rocío, feliz y emocionada.

Si necesitas apoyo, dispones de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.