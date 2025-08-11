Sofía Suescun rompe su silencio y se posiciona con Kiko Jiménez en plena guerra familiar

Por Julia Almazán Romero |

Hasta ahora, Sofía Suescun era la única del clan que no se había pronunciado. Sin embargo, este domingo decidió poner fin a las especulaciones con un comunicado a través de Instagram, acompañada de una imagen junto a Jiménez. "En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú. Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea", así comienza el texto, en el que reafirma su compromiso y la lealtad incondicional que recibe de su pareja con la que lleva cinco años.

Sofía Suescun se reafirma a través de un comunicado y se pone del lado de Kiko Jiménez en la guerra familiar

En su mensaje, la hija de Maite Galdeano agradece a Kiko Jiménez "defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti y por poner mi bienestar por encima de todo", dejando claro que nada de lo que se ha dicho en los últimos días ha hecho mella en su confianza. También elogia la fortaleza del colaborador, a quien define como alguien capaz de enfrentarse "a todo y contra todos", incluso bajo toda la presión que está viviendo y que ella considera desmedida.

La influencer aprovecha para expresar su admiración hacia la familia de Jiménez, a la que describe como "maravillosa" y que, según confiesa, ojalá tener "en otra vida". Frente a la rivalidad que reconoce en su propio entorno, Sofía Suescun asegura que con su pareja solo existe "el deseo de vernos crecer". Además, rememora gestos cotidianos que fortalecen cada día su relación. "Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno. Y ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie", subraya.

Sofía Suescun desmiente los rumores de la posible infidelidad de Kiko Jiménez

Un mensaje que zanja rumores

La publicación llega apenas horas después de que en 'Fiesta' se volviera a sacar a la luz un nuevo testimonio sobre la supuesta infidelidad de Kiko Jiménez. Con sus palabras, Sofía Suescun desmiente implícitamente esas versiones y, además, se posiciona públicamente a su lado, dejando claro que su relación sigue intacta. "Te amo más de lo que estas palabras pueden decir y, aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado", concluye la influencer, reafirmando su apuesta por un amor que, según ella, nada ni nadie podrá romper.