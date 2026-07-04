'El diario de Jorge' se despide por vacaciones y confirma su regreso el 7 de septiembre

Por Fidel Conejero |

'El diario de Jorge' ya ha cerrado la persiana hasta después del verano. Jorge Javier Vázquez se despidió este viernes 3 de julio de los espectadores al término de la segunda temporada del programa y aprovechó los últimos minutos de la emisión para anunciar cuándo regresará a las tardes de Telecinco. El formato retomará sus emisiones el próximo 7 de septiembre, una vez finalice la programación estival de la cadena.

Desde el inicio del espacio, el presentador quiso dejar claro que no se trataba de un programa cualquiera. "Hoy no es un programa cualquiera, hoy es oficialmente el último día de clase porque nos vamos de vacaciones", explicó nada más arrancar la emisión. Con motivo de esta despedida, el programa reunió a varios de los protagonistas que han pasado por el plató durante los últimos meses para recordar algunas de las historias más destacadas de la temporada.

Momento del último 'El diario de Jorge' antes de irse de vacaciones

Jorge Javier pone fecha al regreso de 'El diario de Jorge'

Ya en la recta final,confirmó quevolverá tras el verano y desveló el. "Gracias a todos por hacer posible este programa. Ha sido un placer compartir elcon todos vosotros. Ahora toca. Nos vamos, pero volvemos un día que a mí me encanta, es muy importante en mi vida, que es el. El 7 de septiembre. Os esperamos a todos.", afirmó mirando a cámara.

El espacio pone así el punto final a su segunda temporada después de consolidarse como una de las apuestas con mejor rendimiento de las tardes de Telecinco. En las últimas semanas, sin embargo, sus datos de audiencia se han visto resentidos por la llegada de la programación veraniega y por los cambios introducidos en la franja vespertina de la cadena.

Colaboradores de '¡De Lunes a Viernes!' en Telecinco

'De lunes a viernes' ocupará su hueco durante el verano

La ausencia de 'El diario de Jorge' permitirá el estreno de '¡De lunes a viernes!', el nuevo magacín diario de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El formato llegará el próximo lunes para ocupar la franja de las 18:30 horas y acompañará durante los meses de julio y agosto a 'Amor... o lo que surja', 'El verano se mueve' y '¡Allá tú!', completando así la oferta vespertina de la cadena.

Si se cumplen los planes previstos por Mediaset, será el 7 de septiembre cuando Jorge Javier Vázquez recupere su sitio en las tardes de Telecinco y dé el pistoletazo de salida a una nueva temporada de 'El diario de Jorge'.