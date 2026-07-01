Por Fidel Conejero |

Telecinco ha presentado su última apuesta para para las tardes verano. La cadena estrenará el próximo lunes 6 de julio, a las 18:15 horas, '¡De Lunes a Viernes!', un nuevo magacín diario presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona que apostará por la actualidad del mundo del corazón, las exclusivas y el seguimiento de los principales acontecimientos del panorama social.

El formato, producido por Producciones Mandarina, se emitirá de lunes a viernes durante la temporada estival y supondrá un nuevo proyecto para la pareja de presentadores, que continuará al frente de '¡De Viernes!' en el prime time de la cadena. De esta forma, Mediaset amplía la presencia de ambos rostros en su parrilla con un espacio diario que combinará tertulia, reportajes, conexiones en directo y que contará con un amplio equipo de colaboradores.

✨¡Qué fantasía de presentación! ✨El lunes a las 18:15h en @telecincoes, estreno de '¡De Lunes a Viernes!' pic.twitter.com/snfSN3w9Pp — Mediaset España (@mediasetcom) July 1, 2026

Karmele Marchante vuelve diez años después

Uno de los principales atractivos del nuevo programa será precisamente su plantel de colaboradores. Telecinco ha confirmado la participación deprocedentes tanto del universo decomo de otros formatos de entretenimiento y

Entre los nombres más destacados sobresale el regreso de Karmele Marchante, que volverá a ejercer como colaboradora habitual en Telecinco diez años después de su salida de 'Sálvame', programa del que se desvinculó en 2016 tras una sonada ruptura con la cadena. Aunque reapareció como invitada en '¡De viernes!' a comienzos de este año, '¡De Lunes a Viernes!' marcará su regreso estable a Mediaset.

También destaca la incorporación de Rosa Benito, que recupera un puesto fijo en Telecinco casi tres años después de abandonar 'Ya es mediodía', donde colaboró hasta la salida de Sonsoles Ónega. Desde entonces únicamente había participado de forma puntual como entrevistada o colaboradora en algunos especiales de la cadena.

Junto a ellas estarán Lydia Lozano, Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León, habituales de '¡De Viernes!', además de otros colaboradores como Laura Matamoros, María Jesús Ruiz, Gema Fernández, Ylenia, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Sebas Gallego, Óscar Repo y Carlos Corbacho.

El espacio combinará el análisis de la actualidad del corazón con conexiones en directo desde distintos puntos, reportajes y la participación de un equipo de reporteros desplazados a los principales acontecimientos sociales del verano.

Colaboradores de '¡De Lunes a Viernes!' en Telecinco

El interior de Cantora protagonizará el estreno

Telecinco ha anunciado además que la primera entrega contará con un contenido que servirá de adelanto para otra de sus principales apuestas de la semana. El programa ofrecerá las primeras imágenes del interior de Cantora, la finca de Isabel Pantoja, antes de la emisión del especial 'El precio de Cantora', previsto para el miércoles 8 de julio en prime time.

El nuevo espacio llegará apenas dos días antes de ese especial conducido también por Santi Acosta, en el que antiguos trabajadores y personas vinculadas a la artista recorrerán por primera vez ante las cámaras las distintas estancias de la finca para recordar algunos de los episodios más conocidos de la historia del clan Pantoja.

Con la llegada de '¡De Lunes a Viernes!', Telecinco completa la renovación de sus tardes de verano. El nuevo magacín ocupará desde el 6 de julio la franja de las 18:30 horas, sustituyendo a 'El diario de Jorge', que se despidió de la parrilla el pasado viernes. De este modo, la programación vespertina de la cadena quedará configurada con 'Amor... o lo que surja' (15:45), 'El verano se mueve' (17:00), '¡De Lunes a Viernes!' (18:30) y '¡Allá tú!' (20:00), completando así la oferta con la que Mediaset afrontará el resto de la temporada estival.