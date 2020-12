Disney compra los derechos de 'Aquí no hay quien viva' y prepara 12 series y 20 películas para Disney+

Tras poco menos de un año operando en nuestro país, Disney ha decidido dar un empujón en contenido local a su plataforma de streaming, Disney+. Siguiendo la línea marcada por los cuarteles generales de la compañía en Burbank, California, ejecutivos locales de la multinacional llevaban meses buscando una franquicia española exitosa que poder comprar y continuar desarrollando, siguiendo los éxitos de Pixar, Marvel o 'Star Wars'.

La elegida ha sido 'Aquí no hay quien viva', la popular comedia de situación estrenada por Antena 3 en 2003. El acuerdo permite a Disney hacerse con todos los capítulos emitidos de la serie, así como desarrollar nuevas franquicias utilizando los personajes. Alberto Caballero será el Jon Favreau del denominado "Universo cinematográfico Desengaño 21", mientras que Disney ha reservado un puesto en su hall de creadores a José Luis Moreno, entre Stan Lee y George Lucas.

En un año marcado por la pandemia y el traslado de las audiencias al streaming, 'Aquí no hay quien viva' será uno de los puntales de Disney+ en España. Los contenidos relacionados con la serie tendrán su propia pestaña en la aplicación y Disney ha desvelado que desarrollará al menos una docena de series originales basadas en la franquicia, además de una veintena de películas, algunas pensadas para lanzar en cines y otras directamente en streaming. La empresa del ratón ha optado también por desvelar los primeros títulos que llegarán próximamente a nuestras pantallas.

PUF

'PUF'

Serie de 10 capítulos de una hora de duración mezcla de comedia y drama rodada en la ciudad de Nueva York. Narrada por Loles León, 'PUF' sigue a Alicia (Laura Pamplona) y Ana (Vanesa Romero), dos ex modelos de mediana edad que aterrizan en el barrio de Queens dispuestas a revolucionar el mundo de la moda con su colección de ropa extravagante: PUF. Con un presupuesto más bien escaso pero ganas de comerse el mundo, se endeudan para fichar a la influencer de moda, Azucareida (Ester Expósito), y así intentar llegar a las nuevas generaciones. En su piso/oficina de menos de 30 metros cuadrados también trabajan su publicista, Piti (Eduardo Casanova) y su social media manager, Tipi (Brays Efe). Estreno previsto en 2021.

Hierbas

'Hierbas'

'Hierbas' es una serie de acción y humor ambientada en 2022. Tras la legalización de la marihuana por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Isabel Ruiz (Isabel Ordaz) y su amiga Matilde (Juani Ruiz), dueñas de un local de yoga, deciden ampliar su negocio cocinando sus propios productos de marihuana, que cultivan en casa. Cuando, sin querer, Isabel mezcla un poco de maría con salmorejo Hacendado, una reacción química le otorga poderes sobrehumanos: la capacidad de ver "ligeramente el futuro, pero un poco borroso". Pese a todo, Isabel decide utilizar sus poderes para ayudar a combatir el crimen bajo su nueva identidad, La Hierbas.

Si Juan Me Adora

'Si Juan Me Adora'

Mezcla del western con la ciencia ficción, la serie se ambienta en plena pandemia del coronavirus. Juan Cuesta (José Luis Gil) cree haber recibido en sueños un mensaje de su en teoría difunta esposa, Paloma Hurtado, para que acuda a su rescate. Solo en casa al cuidado de su nieta, Juan decide salir en búsqueda de Paloma al mundo exterior. Ataviado de una máscara que nunca puede quitarse para no contagiarse de Covid, Juan y Baby Yamiley viven trepidantes aventuras en cada episodio aunque al final de cada capítulo la trama regresa a su punto inicial. Eso sí, 'Si Juan Me Adora' promete contar con los cameos y regresos de una gran cantidad de personajes secundarios de 'Aquí no hay quien viva' que probablemente ni recordabas.

Puteríos aquí, no

'Puteríos aquí, no'

Serie juvenil que se ambienta en el prestigioso Instituto Los Alcornoques. Tras repetir curso por quinta vez, José Miguel Cuesta Hurtado (Eduardo García) es trasladado a un centro privado a ver si así es por fin capaz de aprobar la ESO. Sin embargo, Josemi acaba revolucionando la clase y propiciando el abandono escolar de dos de los alumnos más brillantes de la escuela para formar un grupo de rap, "Los Burlaos". Aunque Josemi se labra una fama de mujeriego en la clase al mantener relaciones con varias compañeras, él está en el fondo enamorado de la otra repetidora de Los Alcornoques, Daenerys Sánchez Pérez (Eva Santolaria).

Pantu Maca

'Pantu Maca'

De día, Marta Puig Llorenç (Assumpta Serna) es un ama de casa corriente. Pero por la noche, se convierte en una superheroína con un poder muy especial, el de la seducción. Ataviada con un mono de cuero negro y pintalabios rojo, 'Pantu Maca' utiliza sus encantos para infiltrarse en las altas esferas de negocios y luchar contra las dos villanas que aterrorizan la ciudad: "La Chunga" (Carmen Balagué) y "La Torrijas" (Beatriz Carvajal). 'Pantu Maca' se ambienta en la misma línea temporal que 'Si Juan Me Adora'.