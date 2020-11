9 actores de 'Aquí no hay quien viva' que han muerto y dejaron huella en la serie

Con el regreso de ficciones como 'Los hombres de Paco', 'Física o química' o 'El internado: Laguna negra', la nostalgia se ha apoderado de la pequeña pantalla. Se trata de series que gozaron de una enorme repercusión en su momento y que han dejado un grato recuerdo en la memoria de los espectadores. La moda de recuperar este tipo de producciones nos lleva a pensar en otras series que también podrían estar de vuelta y, entre otros posibles regresos, el de 'Aquí no hay quien viva' siempre genera cierta polémica. El éxito que sigue teniendo en la actualidad gracias a las reposiciones y a su incorporación al catálogo de Amazon Prime serían motivos suficientes para que se intentara retomar la ficción, pero existen algunos factores que harían inviable esta vuelta a la televisión.

Quizá el tiempo no sea un impedimento para recuperar una ficción de televisión que ya finalizó años atrás, sin embargo, en algunos casos, hacerlo sin gran parte de sus personajes principales originales supondría faltar a la esencia de la serie. Esto es lo que sucedería en el caso de 'Aquí no hay quien viva' que, según palabras de Alberto Caballero, uno de sus creadores, la ficción surgió en un momento concreto y con unas circunstancias extremas y al límite, fruto de la intuición e inconsciencia, elementos con los que consiguieron la frescura que tenía la serie.

Además, desgraciadamente, en el caso de 'Aquí no hay quien viva' son varios los actores y las actrices que han fallecido, por lo que hay personajes importantes que sería imposible recuperar. Teniendo en cuenta que uno de los puntos fuertes de esta comedia es su elenco, probablemente la serie perdería calidad con la ausencia de varios de sus personajes tan característicos. Por este motivo, desde FormulaTV queremos recordar a los intérpretes de 'Aquí no hay quien viva' que, lamentablemente, nos han dejado y sin los que costaría mucho entender el regreso de la aclamada comedia.

1 Emma Penella, la implacable Concha

Emma Penella como Concha en 'Aquí no hay quien viva'

En las primeras temporadas de 'Aquí no hay quien viva' era habitual ver a Concha entrar en el 3ºB para sorprender a Alicia (Laura Pamplona) y a Belén (Malena Alterio) bajo el cántico "Soy Concha, entro" o peleándose con Paloma (Loles León) a través de la ventana del patio, todo eso mientras ella residía con su hijo y sus nietos un piso más abajo. En la segunda temporada se mudó al 1ºB con Vicenta (Gemma Cuervo) y Marisa (Mariví Bilbao), haciendo oficial al trío conocido como "las supernenas".

Junto a ellas fundó "Radiopatio", puso de moda mirar a través de las mirillas y siempre estaba dispuesta a hacerle la vida imposible a sus vecinos, especialmente al presidente de la comunidad. La veterana Emma Penella era la encargada de dar vida a este personaje que se caracterizaba por su fuerte carácter y míticas frases como "¡Váyase, señor Cuesta, váyase!". Lamentablemente, Penella nos dejó en agosto de 2007, circunstancia que nos priva de cualquier posibilidad de que volviese a interpretar este personaje que era tan odiado y querido a partes iguales.

2 Mariví Bilbao, la rebelde Marisa

Mariví Bilbao como Marisa en 'Aquí no hay quien viva'

Su peculiar sentido del humor, su carácter canalla y cotilla por naturaleza y su afición al tabaco y al chinchón hicieron de Marisa uno de los personajes más carismáticos de 'Aquí no hay quien viva'. La actriz Mariví Bilbao fue la encargada de dar vida a esta dicharachera mujer que era parte esencial de "las supernenas". Ver a Vicenta sin la compañía constante de su hermana se nos haría casi inimaginable, así como no escucharla con sus típicas frases alabando lo mona que iba siempre Lucía o lo cansada que estaba de que Vicenta mencionara a Manolo siempre que podía en cada conversación.

Por desgracia, la actriz falleció en 2012 a los 83 años, por lo que sería imposible volver a verla cigarrillo en mano buscando modelitos para viajar hasta Benidorm en busca de algún guiri borracho, jugando al parchís, yendo al bingo o tramando cualquier actividad delictiva junto a Concha y Vicenta. Además, aunque la fama le llegó a una edad tardía, Bilbao supo ganarse el cariño y el respeto de los espectadores.

3 Eduardo Gómez, el metrosexual Mariano

Eduardo Gómez como Mariano en 'Aquí no hay quien viva'

Vivir a costa de su hijo Emilio (Fernando Tejero) no fue ningún problema para Mariano, personaje encarnado por el actor Eduardo Gómez. Su desparpajo conquistó rápidamente a los espectadores, motivo por el que Mariano fue cobrando protagonismo con el paso de las temporadas hasta convertirse en parte del elenco principal. En el año 2019 se publicaba la triste noticia de su fallecimiento con 68 años, información con la que nos confirmaban que ya iba a ser imposible volver a ver a Mariano haciendo una omelette, buscando un tratamiento estético o el modelo perfecto para su vida como metrosexual, pidiendo cualquier cosa para desayunar que no fuese un kiwi, deslumbrándonos con sus razonamientos y ocurrencias o haciéndonos reír con la peculiar relación que mantenía con Emilio. Además, un consejo de sabios sin la opinión y las lecciones de Mariano no tendría ningún sentido porque él era de todo menos un ignorante de la vida.

4 Nicolás Dueñas, el padre de Lucía

Nicolás Dueñas como Rafael en 'Aquí no hay quien viva'

El actor Nicolás Dueñas fue el responsable de interpretar a don Rafael, el padre de Lucía (María Adánez). Sus primeras apariciones en 'Aquí no hay quien viva' estuvieron ligadas a visitas esporádicas a Desengaño 21, donde acudía para ver a su hija a y su yerno. Su presencia en la ficción se fue incrementando con el paso de las temporadas, hasta que en la recta final de la serie adquirió mayor protagonismo y se convirtió en un personaje principal. Este cambio estuvo propiciado por la marcha de Lucía, ausencia que cubrió a la perfección Rafael al ocupar el 3ºB mientras su chalé estaba siendo reformado.

De este modo, se convirtió en un vecino más después de haber intentado desalojarles en varias ocasiones, con incendio premeditado de por medio. En el último tramo de la serie, su relación amorosa con María Jesús fue una de las tramas destacadas de la última temporada, historia que sería imposible retomar si la serie volviese porque el actor falleció con 78 años en 2019.

5 Álex Ángulo, el marido de Belén

Álex Angulo como Pedro en 'Aquí no hay quien viva'

El amor siempre fue una de las tareas pendientes de Belén (Malena Alterio). Mantuvo una relación constantemente intermitente con Emilio e incluso probó suerte con Paco (Guillermo Ortega), sin embargo, ninguno de los dos supo ganarse su corazón y aportarle estabilidad sentimental. Quien sí alcanzó todas estas metas fue Pedro, papel interpretado por Álex Angulo. El actor se incorporó a la serie cuando la ficción ya se encontraba consolidada y aunque su aparición se redujo a unos cuantos capítulos, supo aportar un toque de aire fresco.

Además, consiguió hacernos reír cada vez que tenía que escapar de las garras de María Jesús (Beatriz Carvajal) o cuando le proponía fantasías sexuales a Belén y, en definitiva, conquistarnos como hizo con Belén. El personaje en sí también murió en la ficción, pero tampoco sería la primera vez que un actor vuelve a una serie para encarnar a un hermano gemelo de su anterior personaje o se destapa que en realidad no estaba muerto. De todas formas, ese hipotético regreso ya no sería imposible de ninguna de las maneras porque, lamentablemente, Angulo fallecía a los 61 años en 2014.

6 Amparo Pacheco, la entrañable abuela de Roberto

Amparo Pacheco como la abuela de Roberto en 'Aquí no hay quien viva'

Los familiares de los protagonistas de 'Aquí no hay quien viva' también fueron parte importante de la serie y algunos aparecieron en diversas ocasiones gracias a la buena acogida que tuvieron por parte de los espectadores. En este grupo se encuentra Amparo, la entrañable abuela de Roberto (Daniel Guzmán). La veterana actriz Amparo Pacheco fue la responsable de defender este personaje que, al principio, se caracterizaba por sus despistes y su carácter ausente, pero que más tarde se nos desveló como una mujer experta en informática y muy hábil.

Más adelante volvió a participar en la ficción en varias ocasiones para ayudar a Marisa, Concha y Vicenta, demostrando que hubiese sido perfectamente una más de "las supernenas" porque encajaba a la perfección con ellas. La actriz falleció en el año 2017, por lo que ya no podrían acudir a ella cuando necesitaran asistencia con el manejo de las nuevas tecnologías o para ayudar a robar en el supermercado.

7 Marisa Porcel, la hermana Esperanza

Marisa Porcel como la hermana Esperanza en 'Aquí no hay quien viva'

La primera vez que vimos a Marisa Porcel en 'Aquí no hay quien viva' metiéndose de lleno en la piel de la hermana Esperanza fue cuando acudió a Desengaño 21 para trabajar como niñera de Ezekiel. Mauri y Bea decidieron contratarla después de que Fernando hiciera una búsqueda para que dejaran de pelearse por el cuidado del niño. En este instante ya nos dimos cuenta de que era un personaje inusual porque, a pesar de dar vida a una religiosa, se caracterizaba por su afición a la bebida, la mentira y por tener mucho descaro.

Tiempo después volvió a participar en la serie, pero en esta ocasión ayudando en la emisora ilegal que montaron en el videoclub. Nos hubiese gustado verla mucho más en pantalla porque su forma de ser, la manera que tenía de encajar con Marisa, Vicenta y Concha y los momentos divertidos que nos dejó siempre quedarán en el recuerdo, pero se trata de un personaje que no podría recuperarse porque Porcel falleció en agosto del año 2018.

8 Cook, el fiel compañero de Vicenta

Cook, también conocido como Pancho, en 'Aquí no hay quien viva'

Nuestras queridas "supernenas" tenían a su guardián particular gracias a Valentín. Entre 2003 y 2006 Cook (también conocido como Pancho) fue el encargado de dar vida al perro y fiel compañero de Vicenta. Aunque no hablaba, fue parte importante de algunas de las tramas como, por ejemplo, cuando sirvió de moneda de cambio para que Mauri chantajeara a su dueña y compinches o cuando atacó a María Jesús. De hecho, llegó a aparecer en la cabecera inicial de la serie como cualquier actor, lo que indicaba su importancia en la ficción.

Desgraciadamente, el famoso Jack Russell Terrier falleció en 2016 tras 16 años en los que formó parte de diferentes anuncios, series y películas, así que su regreso sería impensable. Ver a Vicenta sin la compañía constante de Valentín, al que puso ese nombre para tener con quién celebrar el día de los enamorados, sería una circunstancia de lo más extraña por la presencia que tenía en pantalla a pesar de no tratarse de un ser humano.

9 Lina Morgan, la amante de Mariano

Lina Morgan como Menchu en 'Aquí no hay quien viva'

Entre todos los personajes anteriormente comentados, quizá el de Menchu sería el que menos relevancia tiene de todos por su breve aparición en 'Aquí no hay quien viva', sin embargo, Lina Morgan supo maravillarnos defendiendo este papel. En concreto, Menchu se destapó como la amante de Mariano, con el que mantuvo un largo idilio desde que Emilio era pequeño. De repente, tras la muerte de su marido, Menchu apareció en Desengaño 21 para ver a Mariano después de más de ocho años sin producirse un encuentro entre ambos.

Nuestro metrosexual favorito hizo todo lo posible por aparentar esa vida que le había hecho creer que tenía, pero ella le confesaba que sabía desde hacía mucho tiempo que en realidad era un fantasma y que todas sus historias eran inventadas. Finalmente su relación no funcionó, pero la muerte de la actriz en 2015 eliminaría cualquier posibilidad de su regreso para retomar esta interesante historia de amor que desprendía tanta química y que nos dejó con ganas de saber mucho más de lo que había pasado años atrás.