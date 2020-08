Divinity estrena 'En todas partes, tú (Her yerde sen)' el 31 de agosto: Así quedan las nuevas tardes

Divinity lo tiene todo listo para el lanzamiento de su nueva apuesta de ficción turca. El lunes 31 de agosto, y coincidiendo con el arranque del nuevo curso televisivo, la temática de Mediaset España estrenará 'En todas partes, tú (Her yerde sen)', una nueva comedia romántica que intentará replicar el éxito de 'Habitación 309' y es que la ficción protagonizada por Demet Özdemir ha conseguido consolidarse en pocas semanas y es ya una de las apuestas seguidas de todas las temáticas TDT. ¿Logrará esta nueva serie conseguir estos buenos datos de audiencia? ¿Se convertirá en el nuevo fenómeno turco de nuestra televisión?

Furkan Andic y Aybüke Pusat ('Her yerde sen')

Con el paso de los días lo descubriremos. Lo que sí tenemos claro es que, tal y como ha confirmado ya Mediaset, 'En todas partes, tú (Her yerde sen)' se emitirá diariamente a las 18h40, algo que obligará a reestructurar parte de la programación de Divinity en la franja de tarde. De esta forma, el bloque de ficción turco arrancará a las 15h00 con la emisión de 'Kara Sevda (Amor eterno)' primero y 'Habitación 309' después. Ambas apuestas mantienen sus horarios mientras que 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' sí cambia de horario y coincidiendo con el arranque de la misión de su recta final pasará a emitirse a las 19h45 cada tarde. De esta forma, la serie protagonizada por Can Yaman retrasará una hora de emisión, algo que parece lógico y que podría servir para que 'Her yerde sen' aproveche el buen arrastre de audiencia que le puede dejar 'Habitación 309'.

Así es 'Her yerde sen'

'En todas partes tú' es la adaptación de la serie taiwanesa 'Just You' y está protagonizada por dos rostros turcos que bien seguro sonarán a los fans de ese tipo de ficción en nuestro país. Por un lado encontramos a Aybüke Pusat, a la que pudimos ver en la exitosa serie 'Medcezir', mientras que su compañero de reparto Furkan Andic saltó a la fama en nuestro país en la serie 'El secreto de Feriha', que también conquistó a la audiencia española durante su emisión. Juntos protagonizan esta bonita historia (y alocada) historia de amor en la que descubriremos si dos personas que parecen radicalmente opuestas pueden terminar viviendo unidas.

Selin Sever y Demir Erendil son los protagonistas de la ficción en la que ambos verán cómo sus respectivas vidas cambiarán cuando descubran que cada uno posee la mitad del mismo inmueble. ¿Quién debe quedarse con la casa? Está claro que ninguno quiere ceder y por ello, tras una guerra que se iniciará entre ambos se darán cuenta que deberán vivir juntos durante mucho tiempo. Ambos deberán iniciar una nueva vida dentro de casa... pero también fuera de ella. Y es que si esto parecía algo complicado, todo irá a peor cuando Demir se convierte en el jefe de la empresa Artemim en la que Selin ejerce como diseñadora de interiores. ¿Lograrán sobrevivir estando prácticamente las 24 horas del día juntos?