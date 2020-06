Can Yaman, el arma de Divinity para mejorar su verano con la reemisión de 'Erkenci Kus' y 'Kara Sevda'

La ficción turca no atraviesa un buen momento en Divinity. Mientras que en Nova apuestas como 'Hercai' o 'Fugitiva' siguen en plena forma, la fiebre turca ha pedido fuelle en la cadena de Mediaset España. 'Amar Es Primavera: Cherry Season', 'Inadina Ask: Amor obstinado' y 'Sühan: Venganza y amor' no han logrado hacerse un hueco en la parrilla diaria de la temática y por ello dos semanas atrás fueron trasladadas a la franja matinal siendo sustituidas por reposiciones de 'Castle' y 'Bones' en la franja de tarde. Viendo los resultados, estas han vuelto a ser movidas de horario, adelantando su emisión; un cambio que por ahora tampoco ha tenido el efecto deseado.

Can Yaman en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

Pues bien, mientras la cadena sigue intentando reflotar las tres ficciones, sus responsables han decidido volver a apostar por las dos series turcas que mejor han funcionado este tiempo en Divinity. De esta forma, 'Kara Sevda (Amor eterno)', la primera producción turca que emitió Mediaset España y 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', serie en la que conocimos a Can Yaman, vuelven este verano a nuestra pequeña pantalla. Por ahora es una verdadera incógnita si estas se emitirán en la franja matinal, si pasarán a ofrecerse en la franja de tarde como en su día o por contra serán las bazas de la cadena en prime time. Lo que sí parece claro es que se emitirán a diario como antaño.

Can Yaman, el chico turco de moda en España

De esta forma, Divinity vuelve a apostar por Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los rostros turcos que más alegrías han dado a la cadena. La ficción turca tuvo buenos índices de audiencia en emisión lineal pero además logró una importante repercusión social, logrando ser tendencia en nuestro país en infinidad de ocasiones. Además, cabe destacar que el actor turco se convirtió en una verdadera estrella en España y prueba de ello es todo lo que sucedió en su visita a España, cuando logró congregar a centenares de fans en el aeropuerto y en la puerta del hotel en el que se hospedaba en el centro de Madrid y además fue protagonista de una multitudinaria rueda de prensa en los estudios de Mediaset España en el barrio de Fuencarral y de una entrega muy especial de 'Volverte a ver' en la que sorprendió a una fan española.

Can Yaman habla sobre Demet Özdemir

Esta vuelta se produce cuando está a punto de estrenarse en Turquía su nueva serie tras 'Erkenci Kus', 'Bay Yanlis' que llega a FOX Turquía el 26 de junio y después de unas declaraciones que el actor hizo sobre Demet Özdemir, la que fuese su compañera de ficción y también pareja en la vida real. "Es una amiga a la que quiero mucho. No he hablado con ella en mucho tiempo, pero es una persona muy importante para mí. No hay resentimiento. No hablamos, pero la quiero", afirmó el actor, dejando claro que aunque existe una buena sintonía entre ambos no hay una relación demasiado fluida a día de hoy entre ambos tras la sonada ruptura que protagonizaron tiempo atrás.