'El Centro' renueva por una segunda temporada en Movistar Plus+

Por Alejandro Rodera |

'El Centro' reabrirá sus puertas. Aunque la estrategia reciente de Movistar Plus+, más allá de títulos como 'Marbella', 'El Inmortal' o 'Poquita fe', pasa más por las novedades que por los regresos, el thriller creado por David Moreno y dirigido por David Ulloa se ha ganado la renovación y podrá desarrollar una segunda temporada que ya ha sido confirmada oficialmente por la plataforma de Telefónica.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales, llega un mes después del debut de la primera entrega, que vio la luz el 9 de octubre con el lanzamiento de sus seis capítulos. Por tanto, el servicio patrio no se ha demorado a la hora de comunicar cuál será el futuro de este proyecto, cuyo principal rasgo distintivo es su inmersión en el Centro Nacional de Inteligencia. Con el detonante de un asesinato, se destapa un complot ruso que lanza a los agentes del CNI a una trepidante investigación.

David Lorente en 'El Centro'

Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, David Lorente, Nacho Sánchez y Tristán Ulloa han liderado el reparto de la primera temporada, que ha sido escrita por el propio Moreno junto a Raúl López y Eva Saiz. La producción de la serie corre a cargo de Fonte Films, que recientemente también ha desarrollado 'La sombra de la tierra' para Atresplayer.

Tenemos muchas pruebas y pocas dudas de que la segunda temporada de #ElCentro te gustará aún más que la primera. pic.twitter.com/XS7zOusNfW — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) November 25, 2025

'El Centro' ha formado parte de la portentosa tanda de lanzamientos de Movistar Plus+ programada para el cuatrimestre final del año. Entre los originales lanzados en este plazo se encuentran también la comedia 'Poquita fe', que volvió en septiembre con su segunda temporada, y los dramas 'Yakarta' y 'Anatomía de un instante', que se han desplegado en noviembre. Además, el 1 de diciembre también verá la luz 'Silencio', el experimental proyecto de Eduardo Casanova, y tan solo tres días después llegará el thriller 'Terra Alta', que se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus+.

Nacho Sánchez en 'El Centro'

Catálogo en crecimiento

La segunda temporada de 'El Centro' se une a un amplio abanico de títulos venideros de la plataforma, entre los cuales también se encuentran 'Se tiene que morir mucha gente', 'Matar a un oso', 'Yo siempre a veces', 'Por cien millones' o 'El proxeneta'. En lo que respecta al apartado documental, recientemente también se anunció la serie 'La Chaparra', que recorrerá la historia de la secta de "Tío Toni", la cual está siendo juzgada en estos momentos por la Audiencia de Castellón.