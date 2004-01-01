Movistar Plus+ lanza el tráiler de 'Yakarta', la nueva serie del creador de 'Celeste'

Movistar Plus+ |

A escasos días de su estreno en la SEMINCI de Valladolid, donde se podrá ver el 31 de octubre, 'Yakarta' ha mostrado su primer tráiler completo. La nueva dramedia de Movistar Plus+, que ha sido creada por Diego San José ('Vota Juan', 'Celeste', 'Su Majestad'), también estará presente en Serielizados Fest a comienzos de noviembre, poco antes de lanzar sus seis episodios el jueves 6 de ese mismo mes.

Por tanto, el avance es la oportunidad perfecta para ir conociendo la historia de Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que, años después de haber brillado en un deporte minoritario en España, se gana la vida como profesor de educación física en Vallecas. Mientras trata de sobrellevar su gris existencia conoce a Mar, una adolescente que podría llevarle a cumplir su sueño de viajar a Yakarta, una de las mecas del bádminton. Sin embargo, para llegar a ese destino tendrán que recorrer polideportivos por toda la geografía española y, sobre todo, lidiar con sus conflictos personales.

Javier Cámara y Carla Quílez son los protagonistas de la serie, que también cuenta en su elenco con David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola, Nuria Mencía y Anna Alarcón. El propio San José firma los guiones junto a Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, mientras que Delgado-Hierro, Elena Trapé y Javier Cámara dirigen esta producción de 100 Balas (The Mediapro Studio) y Buendía Estudios Canarias.