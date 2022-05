'El hormiguero' es uno de los programas más vistos de la televisión en el prime time y, aunque sus seguidores conocen la mecánica, nunca hay una entrega igual a la anterior. Uno de los momentos favoritos de los espectadores tiene que ver con la posibilidad de ganar dinero. Cada semana, regalan una tarjeta de crédito con una buena cantidad de dinero. Los propios invitados y el presentador son los que, al azar, seleccionan un número de teléfono al que se llama en directo con la intención de regalarla.

Pablo Motos, Malena Alterio y Santi Millán, en 'El hormiguero'

La cantidad no es fija, pues se va acumulando si nadie coge el teléfono o no se dice la mágica frase. Sin embargo, hay que destacar que rara vez se consigue entregar la tarjeta a algún espectador con la primera llamada. Normalmente, se necesitan varios intentos porque el teléfono comunica o porque el interlocutor no consigue adivinar la oración.

El programa de 7 y acción vivió una de sus llamadas más extrañas durante la noche del miércoles 11 de mayo. Después de varios intentos por parte de los invitados, Malena Alterioy Santi Millán, este último consiguió que una persona descolgase el teléfono. Tras formular la gran pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?", llegó el momento de escuchar la deseada respuesta: "La tarjeta de 'El hormiguero'".

Cuando el espectador contestó correctamente, el plató se transformó en una fiesta llena de confeti. Ya en ese momento se podía intuir que la llamada iba a ser interesante, pues la persona que descolgó el teléfono permaneció un rato callada y solo se escuchaba al propio Pablo Motos de fondo en la televisión. Como en cada ocasión, el periodista pregunta al espectador el nombre, pero nadie contesta. Lo único que se escuchaba era el propio programa con retardo.

El espectador no se cree que gana 3.000 euros

Motos entiende el silencio como un gesto de incredulidad del televidente. Mucha gente hace esta broma, por lo que algunos piensan que es una tomadura de pelo. A pesar de las insistencias por parte del presentador y los invitados, lo único que se escucha es el propio sonido del programa de fondo.

Por eso, Millán puso gracia al asunto, preguntando: "A ver si hemos llamado al plató". Todos se envolvían en carcajadas, pero lo mejor es que la mujer también se rió al otro lado del teléfono. "¿Te estás descojonando de nosotros con tu silencio?", pregunta Motos, incrédulo. De hecho, las hormigas amenazan con quitarle los 3.000 euros si no recibían respuesta.

En ese momento, la mujer contestaba diciendo: "Es que no me lo creía". "¿Me estás diciendo que estás viendo todo esto en la tele y aún así no te crees que has ganado 3.000 euros?", respondía. Solo se escuchaban risas y, al cabo de un rato, la mujer habló: "¡Me llamo Reme!". El plató volvió a sumergirse en carcajadas y Motos se rindió: "Le dejamos el San Benito al que te tiene que coger los datos", concluyó.