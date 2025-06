Por Redacción |

La semana comenzará el lunes 23 de junio con Ana Belén, la cantante, actriz y directora española galardonada con el Goya de Honor en 2017. La artista, con ya más de sesenta años de trayectoria artística, desde películas, obras de teatro y discos musicales, acudirá al programa para promocionar su nuevo disco, 'Vengo con los ojos nuevos'. También promocionará su gira con la que recorrerá toda España, 'Más D Ana'.

Ana Belén en la alfombra roja de los Premios Goya 2024

El martes 24 acudirán los actores y cómicos Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, quienes visitan nuevamente el programa. Ambos presentarán 'Sin cobertura', película prevista para estrenarse en los cines españoles el 22 de agosto, también considerada como una de las apuestas cinematográficas de este verano.

Para el miércoles 25 está programada una entrevista con el también actor y cómico Santiago Segura. El conocido cineasta hablará de la quinta y última entrega de su saga de comedia familiar, 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto'. La película se estrena el 26 de junio en cines, un día después de la entrevista. Segura dirige, coescribe y presenta un nuevo episodio en el que el protagonista afronta el trauma del 'nido repleto', cuando los hijos no se van de casa y los padres no recuperan su espacio.

Santiago Segura y Toni Acosta en 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda'

Un cierre musical e internacional

La semana cerrará el jueves 26 de junio con el artista latino de origen puertorriqueño Nicky Jam, que visitará el plató para hablar de su gira por el continente europeo. La entrevista y promoción se centrará, además del resto de destinos europeos, concretamente en las fechas confirmadas en distintos lugares de España. Así, 'El hormiguero' refuerza su recta final de temporada, con un elenco de invitados variado que incluye reconocidos músicos, cineastas y cómicos.