'El hormiguero' pone fecha a su temporada 20, que se estrenará antes que 'La revuelta'

Algunos programas ya han desaparecido de la parrilla y han dado paso a sus sustitutos veraniegos, mientras que otros están a punto de despedirse hasta septiembre. En el caso de ' El hormiguero ',hasta que inicie su vigésima temporada.

Pablo Motos recibió a Carmen Machi para cerrar su temporada más mediática, marcada por el enfrentamiento contra 'La revuelta', que en sus primeros meses de batalla consiguió arrebatarle un férreo liderazgo. De este modo, el presentador se despedía con un monólogo final que culminaba con un dato de extrema importancia: 'El hormiguero' vuelve el 1 de septiembre para iniciar la nueva temporada televisiva.

Carmen Machi fue la última invitada de la temporada de 'El hormiguero'

Justo ese mismo día, David Broncano también comunicaba, pese a no haber acabado todavía su primera temporada en Televisión Española, que el 8 de septiembre regresaría 'La revuelta'. Por tanto, Motos volverá a la parrilla una semana antes que su principal competidor, en la misma línea que en 2024 cuando inició la temporada 19 el 2 de septiembre y una semana después llegó Broncano.

El monólogo de Pablo Motos

Antes de dar a conocer la fecha de estreno de la temporada 20, Pablo Motos quiso hablar frente a la cámara para "contar algo personal": "De todos los monólogos que he hecho, la frase que más impacto ha tenido y que ha hecho que bastantes personas me hayan dicho que después de oírla hicieron cosas tan fuertes como dejar a su pareja o abandonar su trabajo es que lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es saber marcharse a tiempo de cualquier persona, animal o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir".

"La reacción de estas personas diciéndome eso me hizo pensar en el inmenso poder que tienen las palabras", reflexionaba el valenciano. "Una sola frase es más que suficiente para acabar con la felicidad. De hecho, cuando te deprimes lo haces usando palabras contra ti. Con las palabras puedes hacer a una persona exitosa o destruir su confianza. Una simple elección de las palabras hará que alguien te acepte o te rechace. Tu boca puede escupir veneno o puede reparar un alma rota. Las palabras son poder porque todo lo que sientes lo sientes a través de las palabras".

Pablo Motos da un monólogo en el final del último programa de la temporada

Motos aseguraba que "con las palabras podemos inspirar amor, amistad, deseo, admiración...", pero también se puede "engañar, manipular, encubrir, ofender y destruir". "Tenemos mucha suerte de tener palabras. Imaginad por un momento qué sería de nosotros si no las tuviésemos: nada sería como es, ni tú tampoco serías como eres. Por eso es importante que tus palabras sean tuyas, no hagas caso de los que te dicen cómo tienes que hablar, en realidad te están diciendo cómo tienes que pensar. Y lo más importante: aprende a hablarte bien".

El presentador cerraba asegurando que "la historia que te cuentas con tus palabras es la que le da forma a la vida que tienes" y aprovechaba para mandar un mensaje de agradecimiento "a todos por lo bonita que ha sido" la temporada y por el apoyo que ha sentido. "Os lo digo de corazón, gracias por vernos cada noche y os deseo a todos un buen verano".