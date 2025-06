'El juego del calamar' se abre a un spin-off sobre El Líder, el personaje de Lee Byung-Hun

Por Ricardo Cardona |

"Vale, necesito decirte esto. No estoy seguro de eso. Pero hay una posibilidad", matizó el actor. Byung-Hun también habló del papel más central que tendrá el Líder en la tercera temporada de la serie. La tercera entrega, que se estrena el 27 de junio en Netflix, retoma la historia tras el impactante desenlace de la segunda temporada. En ella, Gi-hun, el jugador 456 interpretado por Lee Jung-jae, se enfrentará a nuevas pruebas tras perder a su aliado más cercano, mientras el Líder se infiltra como un jugador más entre los rebeldes.

Lee Byung-hun en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon

Lee Byung-Hun a su vez compartió con Fallon que, al principio, no sabía si la serie iba a tener éxito. "Cuando leí el guion por primera vez, era una historia muy interesante con una estructura muy única, pero al mismo tiempo era experimental. Pensé que sería un gran éxito o un fracaso completo", declaró.

También reveló que Netflix le pidió mantener en secreto su participación en la serie, incluso con su entorno más cercano. "No se lo dije a nadie, ni a mis amigos ni a mi madre. Un día, después del estreno, mi madre me llamó y me gritó: '¿Cómo pudiste no contármelo?'", confesó entre risas el actor.

Lee Byung-hun como el Líder en 'El juego del calamar'

Una máscara difícil y un hijo triste

El actor habló también sobre su experiencia interpretando al Líder, explicando que la máscara dificultaba su visibilidad. "No ves casi nada, y subir o bajar escaleras es muy complicado. Tenía que usar otros sentidos. Como un ninja", declaró provocando la risa del público. A su vez compartió que su hijo, de diez años, se entristeció al descubrir que su padre mataba gente en la serie. "Me dijo: '¿Por qué le pegaste tan fuerte?' Le dije que estaba actuando, pero creo que aún no lo entiende del todo", relató.