Netflix editará el teléfono de 'El juego del calamar' para que no molesten a su dueño

El fenómeno de 'El juego del calamar' continúa sorprendiendo a Netflix, que ya estudian cómo hacer una segunda temporada. Sin embargo, esta locura generalizada del público por la ficción ha hecho que la plataforma tenga que editar el número de teléfono que aparece en la serie para que los interesados confirmen su participación en el tétrico concurso. Esta línea telefónica existe y su dueño está harto de que lo llamen a todas horas.

La tarjeta en la que aparece el teléfono en 'El Juego del calamar' y varios personaje de la serie

En concreto, el número pertenece a un hombre coreano de 40 años y que, según explica el mismo a un medio local, ya no puede más: "Ha llegado al punto en el que la gente me llama día y noche por curiosidad", aseguró el afectado. De hecho, la insistencia de los fans de todo el mundo es tan exagerada que consiguen bloquearle su móvil personal: "Drena mi batería y se me apaga", explicó.

De esta manera, Netflix ya está estudiando cómo solucionar este molesto problema que sufre el afectado. La plataforma confirmó que va editar las secuencias en las que aparece el teléfono real e incluirá uno que no tenga propietario. Eso sí, al tratarse de un número de ocho dígitos, tendrán que tener cuidado para no afectar a otros países como Australia, ya que allí los números tienen la misma extensión que en Corea.

Más problemas para Netflix

Aunque podría parecer que 'El juego del calamar' solo está dándole alegrías a la plataforma de contenidos, lo cierto es que también le está provocando varios quebraderos de cabeza. A este inconveniente relacionado con el teléfono, hay que sumarle los problemas judiciales que podrían ocasionarles la denuncia de SK Broadband. La proveedora de Internet coreana asegura que Netflix está provocado un uso excesivo de la red debido al éxito de la serie. Por su parte, la plataforma ya emitió un comunicado en el que aseguraban que emitir un recargo por el empleo de Internet viola la neutralidad de la red.