La tarde del miércoles 7 de julio, se dio a conocer que el periodista de Cadena Ser Javier Ruiz era despedido de 'El programa de Ana Rosa', horas después de su aparición ese mismo día en la versión veraniega del formato, a cargo de Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat. Una decisión repentina, que llega después de que el profesional se haya llevado más de un aplauso en redes por sus contundentes y argumentadas declaraciones, especialmente aquellas que ha lanzado contra VOX.

Javier Ruiz en su última aparición en 'El programa del verano'

Según informó Público y ha podido confirmar FormulaTV, el despido de Ruiz le habría sido comunicado el mismo 7 de julio, día en el que el periodista apareció por última vez en el formato, como parte de la mesa política a cargo de Terradillos. Sin embargo, su ausencia en el espacio no afecta al resto de programas de Mediaset con los que Ruiz sigue colaborando, por lo que el periodista seguirá formando parte de los equipos de 'Cuatro al día' y 'Ya es mediodía', formatos a cargo de la misma productora que el programa de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content.

La inesperada decisión recordó a muchos a la despedida de Antonio Maestre el pasado año, que el profesional no dudó en achacar en su momento a sus críticas contra Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el propio Maestre no dudó en pronunciarse con respecto a la decisión del formato de prescindir de Ruiz de forma tan inesperada. "Era cuestión de tiempo que se cargara a Javier Ruiz. Ana Rosa no soporta que nadie haga periodismo contra Ayuso y la extrema derecha en su programa", compartió Maestre, quien incluso afirmaba que "hay mucho dinero en juego con las productoras".

"Hay un componente de odio"

La última aparición de Ruiz dejó tras de sí un contundente discurso del periodista en torno al asesinato de Samuel en A Coruña, en el que apuntó a los partidos políticos que "están socavando libertades públicas". "Cuando tú matas a un tío llamándole 'maricón', hay un componente de odio contra los homosexuales. Esto es indiscutible", manifestó Ruiz, después de reconocer que "entiendo el argumento de si ha habido o no premeditación, pero es absolutamente accesorio". Asimismo, el valenciano defendió que las protestas en toda España están "justificadas", dado que lo ocurrido es "gravísimo", y manifestó su sorpresa ante "la reacción política de los que están intentando atenuar esto". "Tenemos un problema, son necesarias leyes para atajar esto y punto. No creo que tengamos mucho más debate", remató Ruiz.