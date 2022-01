El mundo del corazón vivió un auténtico bombazo con Marta Riesco y Antonio David Flores como protagonistas. Una de las relaciones más polémicas del tramo final de 2021 se confirmaba con una noticia del todo inesperada: el malagueño estaría viviendo con la periodista en su domicilio de Madrid. Sin embargo, todo eran especulaciones hasta que se ha terminado por confirmar la situación desde 'El programa de Ana Rosa'.

Marta Riesco y Antonio David Flores

Durante la mañana del 12 de enero, el formato de Unicorn Content fue avanzando los contenidos de "El club social", con la reportera Leticia Requejo mostrando un cartel donde podía leerse "cerrado por enfermedad" en la tienda de Olga Moreno ubicada en Málaga. "Es la noticia del día, son la pareja del momento. Si es amor de verdad y es auténtico por ambas partes, no hay nada que decir", llegó a asegurar Patricia Pardo.

Sin embargo, el tramo rosa de 'El programa de AR' sentó a sus habituales colaboradores, mostrando opiniones para todos los gustos: "No me sorprende por mucho que Marta me lo negase", sentenció Alessandro Lecquio. Asimismo, comunicó a los espectadores que Riesco le desmintió en octubre que existiese una "historia con Antonio David". "Más tarde, me habló con una crueldad tremenda de Olga Moreno", reveló con un tono de voz un tanto indignado.

Minutos más tarde, llegó el momento de la confirmación en boca de Antonio Rossi: "A mí me ha contado que no van a negar la evidencia. [...] Sí me ha sorprendido. En su momento, cuando salió la información, ella me dijo que no había nada cierto", confirmó, instantes previos a mostrarse ojiplático por la vida de "mujer soltera" que llevaba. También quiso agradecerle a la reportera que no le hiciera "partícipe de todo esto, porque no quería ser cómplice".

"Me dice: 'Vamos a decir cuál es la situación concreta'. Hay cosas que no ha querido entrar, pero doy por hecho que lo que han hecho al levantarse es, evidentemente, hablar", prosiguió exponiendo desde el sofá. Ante las explicaciones que estaba dando el tertuliano, Joaquín Prat miró a cámara para interpelar de forma directa a Marta Riesco: "Tendrías que ser tú la que estuvieras sentada aquí".

Marta Riesco, en 'El programa de AR'

Mientras Isa Pantoja daba su opinión sobre la trama y comunicaba que "deben vivir juntos", pero que no tienen por qué decir si mantienen una relación, el presentador ahondó más en el asunto: "Marta niega que ella haya sido el detonante de la ruptura". De hecho, la colaboradora de 'Ya son las ocho' asume que "se ha construido algo a partir de ese momento".

¿Cómo ha reaccionado Olga Moreno?

Tras hacerse con la victoria de 'Supervivientes 2021' y su posterior participación en 'Ahora, Olga', las apariciones televisivas de la andaluza han ido reduciéndose considerablemente hasta dejar de participar en los espacios de Mediaset. Cuando Leticia Requejo se dirigió a ella en plena calle para conocer su opinión de primera mano, Moreno declinó hacer declaraciones mientras se le podía apreciar visiblemente afectada y cabizbaja. De hecho, evitó a toda costa dirigir su mirada a cámara.