Elena S. Sánchez ('Sánchez y Carbonell'): "La 2 es un oasis maravilloso para la cultura"

Cuatro años después de 'Alaska y Segura', y cuando parecía que el proyecto se quedaría en esa tercera temporada, Televisión Española ha decidido desempolvar un formato de variedades que quizá sea más necesario que nunca. Cine, teatro, música y humor. Cultura. Todo en directo y bajo la batuta de Elena S. Sanchez y Pablo Carbonell, presentadores de 'Sánchez y Carbonell' cada jueves a las 22:50 horas en La 2. El segundo programa, que se emite este 23 enero, está centrado en los Premios Goya y contará con invitados de la talla de David Trueba, Carmen Machi, Carolina Yuste y Nathalie Poza.

Elena S. Sánchez y Pablo Carbonell, pareja de baile en 'Sánchez y Carbonell'

En su entrevista a FormulaTV, Elena S. Sánchez desgrana las claves del formato y reivindica la importancia de la cultura en televisión como verdadero servicio público. Desde su experiencia al frente de 'Días de cine' e 'Historia de nuestro cine', la madrileña confiesa cuáles son sus películas favoritas de este año y valora el rumbo y la imagen internacional del cine español. Además, alaba la elección de Blas Cantó como representante en Eurovisión 2020 aunque, por desgracia, vea "imposible" que España llegue a ganar el Festival.

¿Cómo fue la noche de estreno? ¿Qué feedback os ha llegado del público?

El estreno fue divertido, estimulante y muy satisfactorio para nosotros. La gente de plató se lo pasó muy bien y las críticas son muy positivas. Es una apuesta diferente. Entre Carbonell y yo hay química, buen rollo, ganas de trabajar juntos y aprender el uno del otro, que es lo que va a hacer bonito este proyecto. Por supuesto siempre hay muchas cosas que mejorar, pero para ser un estreno creo que podemos estar orgullosos.

¿Cómo os llega este proyecto cuatro años después de 'Alaska y Segura'?

A mí me lo plantearon desde dentro de Televisión Española. Yo estaba en 'Días de cine' e 'Historia de nuestro cine' y me plantearon de la mano de Santi Tabernero que era compañero en 'Días de cine'. Me apetecía mucho trabajar con él y hacer un programa en directo, que durante todos estos años es lo que más he echado de menos. Luego surgió la persona con la que lo iba a presentar. Carbonell es una persona que siempre he admirado, que me parece tiene mucho talento, me hace reír, es tierno a la vez que buena gente. Cuando me dijeron que mi pareja de baile iba a ser Carbonell, eso terminó de hacer más bonita esta aventura.

¿Eras seguidora del formato? ¿Qué aportación diferente podéis hacer Carbonell y tú

Creo que es bonito ver cómo el formato funciona de maneras tan distintas dependiendo de quienes estén al frente. Conozco a Mara Torres desde hace mucho tiempo, es una periodista estupenda a la que admiro y quiero. De hecho, cuando hablaba con ella antes de empezar esta etapa me decía que de haberlo hecho ahora sería muchísimo más gamberra. En aquella época estaba en 'La 2 noticias' y tenía esa sensación de ser presentadora de informativos y cambiar el rol a payasa quizá le costaba más, porque tiene una vena muy divertida. He seguido las tres temporadas y no sabría decir cuál me gusta más. Cada una ha aportado cosas diferentes. Alaska y segura' me gustaba mucho porque ellos me gustan especialmente. Me rio mucho con el humor de Santiago Segura. Alaska me parece una todoterreno, una mujer que sabe hablar, que tiene mundología, su manera de estar en un escenario... Tenerlos en el primer programa fue una suerte.

La televisión de evasión, que te lleva a no pensar, está muy bien; pero a mí me atrae más la que se preocupa por el cine, el teatro y la literatura

¿Resulta más necesario que nunca un programa cultural en televisión pública cuando parece que ambas cosas se ponen en entredicho?

Creo que la televisión pública tiene que hacer un servicio público. Y la cultura es algo fundamental y tiene que estar en la televisión pública. La 2 es un oasis maravilloso para eso, donde refugiarnos quienes creemos en que otra televisión es posible. Está muy bien la televisión de evasión, que te lleva a no pensar, a distraerte y ya está. Pero a mí me atrae mucho más la televisión que se preocupa por el cine, el teatro, la literatura y la cultura en general. Por eso siempre me he vinculado a este tipo de proyectos. Que esto lo podamos hacer en un programa con esta producción, con invitados que actúan en directo, gente con talento que a lo mejor no tiene plataformas donde tengan visibilidad, dejar espacio para la reflexión... Es el espacio perfecto. La 2 nos da esta oportunidad y esperemos que la audiencia nos apoye.

Veo realmente imposible ganar Eurovisión. No responde a intereses meramente musicales

Como portavoz de los votos españoles en 2011 y 2012, ¿qué te parece la elección de Blas Cantó para Eurovisión? ¿Ves posibilidades de hacer algo grande?

A Blas Cantó lo veo con muchas aptitudes para hacer un buen show y para dejar a España muy bien representada, no tengo ninguna duda. Creo que está muy bien la elección. El Festival me parece un espectáculo de primer nivel. Yo lo he vivido desde diferentes puntos de vista. He dado los puntos, he presentado las galas de 'Destino Eurovisión' y he viajado al festival para cubrirlo para informativos. Cuando viajé vi todo lo que movía Eurovisión, esos escenarios, esos medios, el nivel de los artistas... Lo que me parece muy difícil es que España gane en Eurovisión. Creo que ya no responde a intereses meramente musicales. Vemos que las votaciones año a año se repiten. Eso hace que pierda un poco la ilusión, así que últimamente me conformo con ver que la persona que llevamos deja en buen lugar a nuestro país y ya está. Ganar lo veo realmente imposible.

¿A qué tipo de intereses crees que responde?

No sé. Amistades entre unos países y otros, intereses... Yo ahí no llego. Ellos sabrán.

El segundo programa de 'Sánchez y Carbonell' está centrado en los Premios Goya

¿Cuáles son tus apuestas para los Goya 2020?

Solo tengo un Goya claro, que es el de Antonio Banderas. Ese se lo va a llevar seguro. El resto no tengo ni idea. Una cosa es lo que a mí me gustaría y otra lo que dirán los académicos... Este año estoy un poco despistada.

Entonces, ¿tu película del año sería "'Dolor y gloria"?

A mí "O que arde", de Oliver Laxe, es una película que me fascina. Es mi preferida.

Es un debate que se ha reabierto con la llegada de la temporada de premios. ¿Crees que debería existir una categoría de directoras al igual que ocurre con actor y actriz, hasta que se igualen las oportunidades y ganar así más visibilidad?

Es algo que no te sabría decir. Ojalá no tuviésemos que hablar de estas cosas. Es una reflexión difícil. Por un lado estoy, obviamente, a favor de la igualdad de oportunidades, y para sacar una película adelante lo importante es el proyecto, me da igual que sea hombre o mujer. Tenemos que tener las mismas oportunidades. También se había planteado si la categoría de actor pasase a ser solo mejor interpretación. No sé qué sería lo mejor, la verdad.

Me da pena es que en festivales internacionales como Cannes o Berlín no apuesten por el cine español

Con Antonio Banderas, "Dolor y gloria" y "Klaus" nominadas a los Goya, ¿está la "marca España" mejor valorada que nunca? ¿Hacia dónde camina el cine español?

Creo que es muy importante que el cine español esté presente en un escaparate internacional como los Oscar. Tenemos el talento y los medios para estar ahí, sobre todo el talento. Tenemos cineastas increíbles, Almodóvar, por supuesto, pero muchos otros podrían estar ahí. Lo que me da pena es que en festivales internacionales como Cannes o Berlín no apuesten por el cine español. Es verdad que Oliver Laxe es uno de los pocos que consigue ir a año tras año a Cannes. Antiguamente en la Sección Oficial de Cannes te encontrabas tres o cuatro directores españoles. Me da pena que ese escaparate lo estemos perdiendo. En cualquier caso, las tres nominaciones a los Oscar son muy positivas y ojalá nos llevásemos alguno. Es verdad que los competidores son muy duros. Antonio se lo merece, pero creo que está claro que se lo va a llevar Joaquin Phoenix por "Joker". "Dolor y gloria" está contra "Parásitos", que ganó en Cannes, ha calado mucho... Sigo teniendo la esperanza, pero lo veo complicado.

Por último, ¿un mensaje para que la audiencia se asome a este "oasis de cultura" llamado 'Sánchez y Carbonell'?

Pues que nos den una oportunidad, que queremos hacer un trabajo que haga la vida de la gente más feliz, más agradable, más divertida, más interesante. Creemos que con la cultura se puede entretener. Podemos dejar un poso en el espectador y descubrirles a personajes que realmente son interesantes y que quizá es más difícil que los vean en cualquier otro lugar. Nosotros se los mostramos y luego ya que decidan si siguen ese camino, pero que den al 2 en el mando a distancia, que pasan cosas muy interesantes en esa cadena.