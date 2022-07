Mediaset España daba la sorpresa comunicando la cancelación de 'Viva la vida', sustituyéndolo por un nuevo magacín pensado para la época estival. A colación de esta realidad, Emma García, conteniendo el llanto, confesó sus sentimientos y emociones un fin de semana antes de que el formato de Cuarzo Producciones se despida para siempre de nuestra pequeña pantalla.

Precisamente, fue la tarde del sábado 16 de julio cuando la presentadora recibía a Kiko Matamoros, quien fuera colaborador habitual del espacio vespertino, poco tiempo después de regresar de 'Supervivientes 2022': "Te voy a decir una cosa que me da mucha pena", comenzó exponiendo.

'Viva la vida'

"Tener que despedirnos no sé por cuánto tiempo ni hasta cuándo ni hasta dónde. Pero agradecerte públicamente lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado", prosiguió Matamoros. Para finalizar, quiso poner en valor el buen hacer de la comunicadora: "Me has hecho muy buenas entrevistas y para mí siempre es un placer trabajar contigo". En ese momento, Emma hizo uso del turno de palabra para dirigirse a su audiencia.

Emoción en los colaboradores

"Estoy sensible, emocionada, porque han sido casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien dentro y fuera de las cámaras todos los que están en redacción... Y entonces yo tengo esa sensación de 'joe, que estoy emocionada y en cualquier momento me voy a romper', ¡pero no lo voy a hacer! Voy a aguantar porque quiero que terminemos con alegría y con felicidad", aseguró antes de concluir: "Estáis emocionados... ¡Que todavía nos queda!".