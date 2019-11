Emma García lanza una pullita a Terelu Campos: "En la revista te has desahogado más que aquí"

Terelu Campos ha concedido una entrevista a Lecturas en la que se ha sincerado una vez más sobre lo duros que fueron sus últimos meses como colaboradora de 'Sálvame'. Pero esta vez ha hecho una sorprendente revelación: la hija de María Teresa Campos ha confesado que tenía que ir a trabajar al programa "medicada". En 'Viva la vida', donde Terelu colabora, han comentado la exclusiva y Emma García ha calificado el titular de "duro".

Emma García se sincera con Terelu Campos en 'Viva la vida'

La colaboradora ha comenzado a explicar que es un titular llamativo, pero que es real y ha añadido: "Sois muy valientes para unas cosas y para otras no". Un comentario que ha desconcertado a la presentadora y a los colaboradores en plató. Diego Arrabal le ha preguntado directamente: "¿A qué te refieres?". Terelu, muy tajante, ha respondido: "A quién me da la gana, ¿te has dado por aludido tú?". Ante esa evasiva, el paparazzi ha comentado, despertando los aplausos del público: "A lo mejor lo cuentas dentro de dos semanas para una revista y salimos de dudas".

Terelu, visiblemente molesta, quiso defenderse de las críticas por haber concedido la exclusiva: "Diego vive de conseguir exclusivas, que a lo mejor a alguien se le ha olvidado". Makoke, por su parte, no ve mal que su compañera haya hablado para una revista porque "cada uno habla cuándo, dónde y cómo le de la gana", pero sí tenía una duda: "¿Por qué no quieres entrar en el plató de 'Sálvame', pero sí hablas en una revista de ellos?".

Ante esa cuestión, Terelu ha buscado la complicidad del director y ha explicado que sigue contando cosas del programa "porque se sigue hablando, seamos honestos, me parece un acto de cinismo". Para rebajar la tensión entre los colaboradores, Emma pidió el turno de palabra y emitió su opinión: "Cierto es que en la revista te has explayado más y te has desahogado más, esta es la realidad". Además, le pidió a Terelu que no estuviera "tan a la defensiva".

Semana intensa para Terelu

El viernes 22 de septiembre, Terelu Campos y María Teresa Campos fueron el plato fuerte del estreno de 'Arusitys prime', la apuesta de Antena 3 para volver a tratar contenidos de corazón. En el programa presentado por Alfonso Arús, madre e hija se entrevistaron mutuamente y se lanzaron algunas pullas. Al hablar sobre amor, Terelu preguntó a la matriarca de las Campos: "¿Cuál ha sido el hombre de tu vida?". María Teresa respondió contundente: "Pues si esa pregunta era la que tenía yo para ti, que tienes muchos".