El pasado 26 de diciembre, Emma García vivía una de sus tardes más emocionantes en 'Viva la vida'. El equipo del programa había preparado un vídeo con varias declaraciones de la presentadora hablando de su familia para una revista, lo que provocaba que no pudiera contener las lágrimas. "Joe, me he emocionado", expresaba con dificultad tras el vídeo.

Emma García se emociona en 'Viva la vida'

"Lo que más me ha acercado a ti en estos años ha sido verte emocionarte", confesaba Terelu Campos, comentando que transmite una imagen de controladora que la propia García confirmaba. "Nos enganchamos porque somos muy parecidas. Pobre Aitor, no sabéis cómo lo pasa", comentaba sobre su relación con Uxue, su hija, y cómo ha evolucionado esta desde que entrara en la etapa de la adolescencia.

"Son fechas complicadas", aseguraba Emma García. "A veces hay situaciones difíciles que quieres estar más con ellos y darles todo el amor y el cariño del mundo. Sobre todo a mi padre, que nunca tengo tiempo para decirle lo muchísimo que lo quiero, el referente que es para mí y que no conozco a una persona más fuerte, bondadosa y bonita y siempre está ahí con una palabra bonita, un abrazo y muchísimo cariño para sus hijos".

Se deshace en halagos sobre su marido

Tras hablar de su hija y de su padre, los colaboradores de 'Viva la vida' le preguntaron por su relación con su marido. "Aitor, en el momento en el que se haya visto en la tele, se va a morir", bromeaba García. "Es un tipo que, cuando lo conoces, yo paso a un segundo plano y se convierte en protagonista. Es mucho más extrovertido que yo y es un tipo maravilloso, es mi compañero de vida". Además, dejaba claro que "es muy bueno en la cama" y ponía en valor que en una pareja tiene que haber "pasión, además de admiración y cariño".