La noche del domingo 12 de septiembre, Jordi González se situó por primera vez al frente de 'Secret Story: La noche de los secretos'. El programa abordó las palabras que Sandra Pica ha lanzado sobre Tom Brusse dentro del reality, algo sobre lo que no solo se pronunció el aludido, sino también Melyssa Pinto, quien se mostró tajante contra la catalana.

Melyssa Pinto y Tom Brusse escuchan a Sandra Pica en 'Secret Story'

"No puedo con él. No me meto con él a un reality ni aunque me paguen", aseguraba Pica, al hablar sobre Brusse en su primera noche en 'Secret Story', ante algunos de sus compañeros, para después señalar que era cuestión de "dignidad y orgullo". "Salía y tardaba doce horas en volver y yo volviéndome loca", se quejó la catalana, sobre el marroquí, momento en el que Miguel Frigenti criticó de ella que "has ido dando pena por detrás, quejándote de Tom".

"El día que quiera venderlo, lo haré", reconoció Pica, tajante, ante las palabras del colaborador. "He intentado acabar bien, pero hay cosas que no entiendo", añadió la catalana, declaraciones sobre las que Frigenti se pronunció en privado, al opinar que "si uno no quiere saber nada, lo que no hace es estar hablando sobre él la primera noche". "Cada uno por su lado", aseguraba por su parte Pica, mientras que Julen de la Guerra afirmaba que lo que había entre ella y Brusse "no está cortado". "Está cortadísimo. He sido una santa. Hay cosas que no le puedo perdonar", concluía Pica, aparentemente segura de su decisión.

Melyssa sentencia a Sandra: "No entiendo que se contradiga tanto" #SecretNoche1 pic.twitter.com/v2cKKAWhko — Secret Story España (@SecretStory_es) September 12, 2021

"No me quiero meter con Sandra"

"No la entiendo, se contradice muchísimo: no quiere ir a la televisión y va. Cuando lo hace, habla de Tom o de mí", opinó Pinto, en plató, tras lo cual añadió que "necesita retroalimentar estos temas para poder estar ahí". "Es la sensación que me da. Me parece un poco triste", lanzó la colaboradora, recibiendo un aplauso por parte del público que la sorprendió incluso a ella misma.

"Solo está ahí por estar con Julen o para hablar mal de mí. No es una chica divertida, no es de tener conversaciones, nada", atacó por su parte Brusse. Minutos después, tras ver una conversación entre De la Guerra y Pica en la que se lanzaban reproches sobre la relación que habían mantenido, Pinto manifestó que "no me quiero meter con Sandra, porque he dicho que me quería desvincular de todo esto. Pero si tengo que opinar, lo haré objetivamente. De momento". "No voy a dejar llevar porque tenga peor o mejor relación con ella", prometió la colaboradora.