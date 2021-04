La noche del miércoles 21 de abril, Telecinco recibió en plató, en directo, a Rocío Carrasco, con el fin de que respondiera a las dudas que han quedado sin resolver a lo largo de la emisión de los siete primeros episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una cita en la que, sorprendentemente, intervino su marido, Fidel Albiac, que debutaba en televisión después de años manteniéndose en el anonimato y el silencio mediático.

Rocío Carrasco, emocionada al ver a Fidel Albiac en directo

"Creo que hace mucho tiempo hice algo testimonial", comentó Fidel, cuando le preguntaron si era la "primera vez" que intervenía en televisión, algo de lo que ni siquiera él estaba completamente seguro. "Me produce tanto dolor verla y volver a escuchar y repetir tantas veces, volver a justificarse...", reconoció Albiac, para después manifestar su "apoyo público, aunque no sé si hace falta, pero no solo a ella, sino también a toda persona que esté en esas circunstancias". "Ella está ahí, por suerte o por desgracia. ¿Cuántas personas hay que realmente no tienen esa oportunidad?", planteó Fidel, acerca del hecho de que Carrasco sí tenía ocasión de exponer su caso públicamente, al contrario que otras personas en su misma situación. En cuanto se hizo referencia a los rumores negativos que habían circulado sobre él, Rocío intervino para señalar que "al final, es lo que ha sembrado" Antonio David Flores, un "efecto espejo". "Todo lo que me ha hecho a mí, se lo ha plasmado a él. Él está ejerciendo maltrato, para con mis hijos, para la persona que está conmigo, para mi familia... le ha tocado porque está a mi lado y no se ha ido ni muerto", declaró la madrileña.

Además, Carrasco se acabó enzarzando en una disputa con María Patiño, dada la visión negativa que había tenido sobre Fidel durante años. "¿Cómo puedes juzgar a alguien que no conoces?", cuestionó la invitada, ante lo que la colaboradora reconoció que "he vivido cosas que me hacen configurar un perfil. Ese aislamiento que percibí, hoy en día me doy cuenta de que es un sistema de protección". "El silencio ha perjudicado", concedió Fidel, después de que Patiño matizara que la ausencia de Rocío no se había debido a un aislamiento provocado por su marido. "Entrar en un debate de si realmente callarse está mal... pero que una victima, por estar callada, se justifique que se la siga dañando, no creo que sea el mensaje más adecuado para las personas que están en esa situación", opinó Albiac, quien se mostró muy molesto cuando se volvió a recordar que Rocío Flores había achacado su distanciamiento con su madre a la presencia de Fidel. "Se me ha señalado desde el minuto cero. A mí se me puso como que era el que transportaba el neceser de Rocío en el 2000", criticó el invitado.

"Me siguen dando de hostias"

Fidel Albiac y Rocío Carrasco, enfrentados a María Patiño

"María Patiño se ha jactado de que yo perdí una demanda contra ella", declaró Fidel, quien añadió que "he ganado quince demandas, pero no me sirve de nada porque me siguen dando de hostias". "Dijiste que todo lo que dijiste en esa demanda era cierto. Me encantaría que llevaras la sentencia y la leyeras públicamente", retó Albiac a Patiño, dado que "todo lo que se dice, no corresponde con la realidad". "Te dan la razón, porque se supone que pone todos los medios para conseguir la verdad, aunque no lo hiciste", acusó el invitado, ante lo que María defendió que "yo sigo diciendo que la información de tu biografía es totalmente veraz", en medio de una breve disputa sobre el tema. "He visto a Rocío como la ha visto muchísima gente. He llegado a escuchar que Rocío, que tiene la nariz doblada porque toma drogas, que su aspecto es por eso", protestó Fidel, quien confesó haber "seguido muy poco" del documental, dado que "me duele verlo".

"Trato de verlo cuando se emite, no antes. El dolor es todo comprimido y seguido, y cuando te das cuenta de lo que ha sucedido, te preguntas cómo se ha podido soportar ese daño tanto tiempo", admitió Fidel. De hecho, Albiac desveló que, en ocasiones, "me he levantado y no he seguido viéndolo". "Rocío ha dicho en la serie que, de alguna manera, te lo pusieron muy complicado para seguir a su lado, pero has seguido, ¿por qué?", planeó Carlota Corredera, ante lo que el invitado declaró que "creo que, cuando una persona entra a formar parte de una familia, porque vengan desavenencias, nos toca a los dos". "El sufrimiento une", reconoció Fidel, para después señalar que "es el momento de ella". "Nadie quiere que sufra nadie, porque no tiene sentido. Pero lo que veo todos los días en mi casa, desde hace muchísimos años, es un dolor muy continuo, además de muy grande", concluyó Albiac, antes de despedirse.