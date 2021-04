El miércoles 21 de abril, Telecinco recibió en plató a Rocío Carrasco, protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', con el fin de que despejase las incógnitas que habían surgido durante la emisión de los siete primeros episodios. Entre dichas incógnitas, la madrileña tuvo oportunidad de replicar a las acusaciones de mentiras que su tía, Rosa Benito, había lanzado contra ella prácticamente después de cada emisión, aprovechando sus intervenciones en 'Ya es mediodía'.

Rocío Carrasco, atenta a las críticas de Rosa Benito en su contra

Entre las declaraciones que Benito se ha encargado de desmentir, estaban detalles como el hecho de que Carrasco no había visto realmente a Antonio David Flores besándose con Sonsoles, al igual que tampoco habría vuelto a casa de noche, sola y andando. Además, también desmintió que hubiera pasado con su madre todas las noches durante su ingreso en Houston y se mostró totalmente a favor de Rocío Flores ante el llamamiento que emitió hacia su madre en 'El programa de Ana Rosa'. "Me da mucha pena que Rosa, mi tía, actúe de esa forma, tenga esa actitud para conmigo, con lo que ha sufrido con todo lo mío y con todo lo que ha visto sufrir a mi madre y a mí, con todo de lo que es consciente", declaró Carrasco, una vez concluyó la recopilación de críticas por parte de Benito.

La madrileña reconoció que "me da mucha pena", aunque se negó "a entrar en desmentir cosas que son absurdas". "Lo único que se demuestra con esas negaciones es que, de lo importante, no puedes decir que es mentira", argumentó Rocío, para después recalcar que "tienes que acogerte a la mínima cuestión para desacreditarme". "No tiene donde agarrarse con un elemento de fuerza", defendió Carrasco, quien procedió a responder a algunas de las acusaciones de Rosa. "Cuando estaba harta de hacer noches, me habían tocado varias", rememoró la invitada, tras lo cual defendió que "no se llega a planificar" nada de quién acompañaba a su madre "hasta el día en el que marco turnos".

"Les molesta quedar mal"

"No he dicho en ningún caso que me quedara todas las noches con mi madre. Me quedé todas las noches en el Monte Príncipe", matizó la madrileña, quien cuestionó el hecho de "¿por qué tiene que saber Rosa que en mi cuarto hay una caja fuerte?", algo que también Benito había puesto en tela de juicio. Carrasco declaró que "es incuestionable" lo mucho que Rosa había querido y cuidado de su madre, Rocío Jurado, e incluso manifestó que "no es el momento ni el sitio para decirlo", cuando le preguntaron por los motivos por los que ya no tenía relación con Rosa. "Rosa, es no haberte enterado de absolutamente de nada", criticó entonces Jorge Javier Vázquez, acerca de las críticas de Benito a su sobrina. "Lo que más les molesta es quedar mal en el documental. Les da igual lo que han vivido", acusó el presentador, sobre la familia mediática de Carrasco.