El abandono del plató de 'En boca de todos' de Sarah Santaolalla y su posterior salida definitiva del formato de Cuatro sigue dando mucho de qué hablar. Nacho Abad arrancó el formato del 11 de marzo con un comunicado propio y del equipo, pero el asunto volvió a retomarse horas después con la llegada a la mesa de Ramón Espinar y Antonio Naranjo, el otro protagonista de la polémica.

"¿Qué hacemos hoy con los elefantes en la habitación?", preguntaba Espinar, desviando el tema que se estaba debatiendo en ese instante en el programa. Antonio Naranjo no tardó en entrar al trapo, aunque el presentador intentó mediar para que no se volviese a tratar el tema, pero tanto Espinar como Naranjo se enzarzaron en un diálogo lleno de reproches.

Nacho Abad leyó un comunicado al inicio del programa desmintiendo a Sarah Santaolalla

"Yo vengo hoy aquí y todavía está el elefante en la habitación. Me vais a dejar que por lo menos que a mi compañera Sarah Santaolalla le mande un abrazo y todo mi apoyo desde aquí porque me parece que lo que tú hiciste ayer aquí no estuvo bien. Y lo quiero decir aquí", insistía Espinar, mientras que Naranjo argumentaba que "decir la verdad siempre es una obligación periodística", repitiendo que lo que denunciaba Santaolalla era falso.

Ramón Espinar da la cara por Sarah Santaolalla

Espectacularización en directo

"Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, y discutir con cordialidad en muchas otras, pero. (...) Tú ayer, en mi opinión, decides revictimizarla, metiéndola aquí en una situación desagradable para ella y para la audiencia", comentaba Ramón Espinar.

Era entonces cuando Nacho Abad aprovechaba para preguntar a sus colaboradores si habían pactado lo que iban a decir. "Lo digo porque luego dicen que hacemos emboscadas", decía el presentador, haciendo referencia a la acusación de Santaolalla tras lo ocurrido el 10 de marzo. Por su parte, Naranjo seguía en su línea, lamentándose de que "le compréis la moto a una persona que se lo ha inventado".

Para terminar su discurso, Ramón Espinar señaló a Naranjo de haber "espectacularizado" la situación. "Sarah ha sido y es una persona a la que se le acosa por su posición política. Quien la acosa es un actor político, no un periodista, que no le deja hacer vida normal. Me gustaría que mis compañeros con los que comparto mesa no blanqueen fascistas, no los metan en la tele pública y no los defiendan aquí después de haber acosado a una compañera", zanjaba Espinar, antes de que Abad pasara a otro tema de la escaleta.