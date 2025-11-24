'Ena' se corona en la república de TVE: "Es una mentira interesada que las series no funcionan en abierto"

Por Alejandro Rodera |

La reina Victoria Eugenia de Battenberg llega a Televisión Española. Tras más de un año guardada en un cajón, la serie biopic 'Ena', que plasma la vida de esa olvidada figura de la monarquía española, finalmente desplegará su estreno en La 1 el lunes 24 de noviembre. Con esta cita, el ente público extingue un largo periodo de incertidumbre durante el cual, al igual que sucedió con la joven británica al llegar a España para casarse con Alfonso XIII, la ficción destinada al prime time ha sido menospreciada por parte de RTVE.

Aun así, la corporación no ha pasado de puntillas por este lanzamiento y, pese a las controversias acumuladas, se ha vestido de gala para que la adaptación de la novela homónima de Pilar Eyre aterrice con atino frente a 'La isla de las tentaciones' y 'Renacer'. Además de acometer una intensa promoción en lineal, el organismo presidido por José Pablo López organizó un tour guiado por el centro de Madrid para descubrirnos la realidad que transitó la protagonista de la serie.

"Cuando se habla de Ena como un florero, te das cuenta de que estaba luchando por otras cosas. Fue la más profesional de la familia real. Franco decía que era la única inteligente de la familia", explica nuestro guía de excepción, Javier Olivares, que ha sacado adelante este proyecto que, en apenas seis episodios, recorre cuatro décadas desde comienzos del siglo XX hasta las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

El primero de esos capítulos gira en torno a la traumática boda de Victoria Eugenia con Alfonso XIII, queoculta en un ramo de flores mientras la comitiva atravesaba la calle Mayor. En ese punto arranca nuestro recorrido, quecuando se produjo aquel atentado. El vehículo forma parte de la Galería de las Colecciones Reales, que elinaugurará una exposición dedicada a Victoria Eugenia de Battenberg.

Así pues, la figura de Ena se reivindicará tanto en la televisión como en este espacio auspiciado por Patrimonio Nacional. Acerca de esta coincidencia bromean desde RTVE, aunque Olivares responde con resignación: "Podían haber inaugurado la exposición un año antes". No obstante, el showrunner intenta, en la medida de lo posible, que ese hastío no transpire en su esfuerzo por promocionar la serie, de la cual habla con gran entusiasmo junto a Kimberley Tell, la actriz encargada de dar vida a la monarca.

Una reina muy moderna

Pese a estar ambientada hace un siglo, 'Ena' logra entrar en la longitud de onda de las sensibilidades actuales. "Victoria Eugenia es un icono del choque de la modernidad con lo rancio español de toda la vida. Todo esto se muestra en un periodo en el que, paso a paso, se dan todas las características, circunstancias y situaciones para entender la España actual", esgrime Olivares, que ya logró hacernos vibrar con 'Isabel' y 'El Ministerio del Tiempo' sin abandonar el rigor histórico.

"La gente tiene ciertos prejuicios hacia las ficciones históricas, pero esta es muy entretenida. Eso es muy importante porque, aunque hables del siglo XX, la serie tiene que ser de la época en la que la gente la ve en cuanto al ritmo, actitudes...", añade el productor ejecutivo, que ha liderado un equipo de guion completado por de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. Por su parte, las directoras Anaïs Pareto y Estel Díaz han trasladado esos libretos a la pantalla con una factura cuidada, elegante y digna de su protagonista, una mujer tan incomprendida como adelantada a su tiempo.

"Lo pasó muy mal, no tuvo una vida fácil. Llegó a España teniendo que renunciar a su religión y a su nacionalidad. La trataban de traicionera en su propio país y llegó a España y ya sospechaban de ella también. Sufrió un atentado el día de su boda, tuvo hijos enfermos...", apunta Tell, quien se ha enfrentado a todo un desafío profesional al encarnar a la reina en las diferentes fases de su vida.

La intérprete canaria, aunque de ascendencia inglesa, se sometió a maratonianas sesiones maquillaje para interpretar a la versión más envejecida de Ena, pero también llegó a contratar a una coach para clavar un aspecto que pasará inadvertido para muchos: el acento inglés. "Mi acento es del norte, de Newcastle, y tuve que cambiarlo. Y luego también trabajé la parte en castellano, ya que, como va mejorando su español, hay que tener muy en cuenta el orden cronológico del acento al no rodar en orden", explica la actriz.

Por desgracia, esa labor no se apreciará en abierto, puesto que los episodios se emitirán en su controvertida versión doblada en La 1. "Me enteré tarde y me cabreé", reconoce Olivares, que en otras ocasiones se ha mostrado muy crítico con esta decisión, contraria a la visión creativa y a la sensación de aislamiento del personaje, a través de las redes sociales. "Si lo iban a poner doblado, nos podríamos haber ahorrado todo esto", aporta Tell.

Sin embargo, quienes sí podrán acceder a esa versión original serán los usuarios de RTVE Play, ya que la plataforma incluirá una pista adicional de audio que sí respetará las intenciones aprobadas por el propio ente público en primera instancia.

La resistencia de las series en abierto

En cuanto a su encaje en La 1, 'Ena' emitirá sus episodios de dos en dos. Esta estrategia, heredada del reciente collage realizado con 'Sin gluten', liquidará la serie en tan solo tres semanas, aunque está por ver el impacto que tendrá esa condensación en sus audiencias. En cualquier caso, lo evidente es que el hábitat de las series en el prime time de RTVE está cada vez más amenazado.

"Que las series no funcionan en abierto es una mentira interesada de una industria que está fagocitándolas", reflexiona Olivares. "Ahora encima hay un ataque directo de quienes quieren eliminar Televisión Española como competidora de ficción, aunque, en ese sentido, a lo mejor el enemigo no está fuera de casa. Creo que la propia Televisión Española ha abandonado a la ficción".

"Lo importante es que se hagan series españolas, que cuenten España, su historia y su presente, como hacía Berlanga hablando de las miserias del país", añade el veterano creativo, que, pese a todas estas dificultades, no tira la toalla y confía en la ambición que pueden alcanzar las ficciones en abierto: "Yo hago una serie con Televisión Española para competir en la Champions League, no en el Torneo de la Galleta. Compito por eso y no me conformo con menos".