El viernes 14 de noviembre, Prime Video emitió una nueva entrega de 'Conexión OT', el programa de 'OT 2025' presentado por Miriam Rodríguez, en el que, entre otras cosas, los chicos de la Academia reciben mensajes en vídeo de fans e incluso famosos. Entre ellos, se encontró María Patiño, quien dedicó unas palabras a una entusiasmada Téyou, además de añadir un consejo para ella y sus compañeros relacionado con su profesión.

"Téyou, te lo digo por experiencia, que sé que aquí nos escuchan, nos ven, y uno tiene que tener cuidado con lo que desea y pide en 'Operación triunfo'. Y tu deseo se ha cumplido", abordó Rodríguez, ante el desconcierto de la concursante, dando paso así al vídeo de la actual presentadora de 'No somos nadie' que hizo saltar a Téyou en el sofá a causa de la alegría y la sorpresa. "A ver, Téyou, he visto un vídeo tuyo de 'Operación triunfo', diciendo que me quieres conocer. Que sepas que, nada más salir, aquí estoy para ti y para todos los compañeros", trasladó Patiño, desde el plató de su programa.

"Y por cierto: la voz es fundamental, pero la profesionalidad a la hora de tratar a la prensa es tan importante o más", apuntó la también periodista. La gallega, de hecho, aconsejó a la cántabra que aprendieran "de los grandes desde el principio y nunca olvidéis los orígenes, porque el éxito no tiene nunca, nunca, nunca nada que reñir con la profesionalidad y el saber estar". "Lo dice una señora hecha y derecha. Un beso a todos", remató Patiño, a quien Rodríguez tachó de "icónica" en medio del aplauso entusiasta de los chicos.

"Gracias a ti por pensar en mí"

"Gracias a ti por pensar en mí", soltó Téyou, entre risas nerviosas, quien reconoció haberlo pedido "porque me encanta" la presentadora. "Gracias por tomarte el tiempo, en mandarlo, por aprenderte mi nombre y por el consejo que nos has dado, que es muy importante", añadió la concursante, que señaló que "de hecho, lo estamos aprendiendo con Andrea Vilallonga, cómo tratar a la prensa y cómo se nos percibe como artistas".

"O sea, me muero, es que me parto, me encanta. Qué bien", soltó la cántabra, tras lo cual explicó que admiraba a Patiño porque "me parece muy guay, muy divertida y muy real". Unas palabras que llegaron por redes a la propia presentadora, quien compartió su agradecimiento con un "ay, me muero de amor" antes de responder al mismo: "Gracias a ti por pensar en mí. Creo en personas que, como tú, cree en algo y luchan por ello". "Para mí es tan importante como para ella", añadía la gallega en otro mensaje, junto a la reacción de Téyou a su mensaje.