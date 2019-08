'Erkenci Kus': Las caricias y las miradas cómplices protagonizan la intensa sesión de fotos de Can a Sanem

El tira y afloja de Can y Sanem en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' parece no tener fin. Nuestros protagonistas no encuentran el camino para volver a conectar, a pesar de ambos siguen procesando sentimientos de amor el uno por el otro. Por suerte, los amigos de la pareja llevan tiempo elaborando un plan para que el amor vuelva a resurgir entre ellos.

Can y Sanem en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

El plan consiste en hacer que Can y Sanem tengan que pasar más tiempo juntos, por ello, con motivo de la promoción del nuevo libro de la joven escritora, organizan una sesión de fotos con el fotógrafo. Durante el encuentro, las miradas furtivas y la química desbordan a la pareja, creándose una intensa atmósfera que solo se rompe cuando Yigit hace acto de presencia.

El editor jefe de Sanem interrumpe la sesión inesperadamente, enfadado porque le habían dicho que sería en otro lugar y no en el jardín de la casa de la joven. Evidentemente, todo había sido culpa de los amigos de la pareja con la intención que quitar de en medio a Yigit, que no hace más que entorpecer la esperada reconciliación entre Can y la escritora.

El plan de Can

Sin embargo, el fotógrafo parece ir un paso por delante de su principal rival en la reconquista de Sanem. Can continúa con su plan para hacer confesar a Yigit que fue él quién quemó el diario de la joven y no el fotógrafo, como ha hecho creer a todos. Para ello pretende engañar al editor, haciéndole creer que había cámaras en el lugar, aunque no las hubiera, forzandole a confesar antes de que le pillen con la mentira.