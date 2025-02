Escaleto regresa a 'Ni que fuéramos Shhh': La verdad sobre su desaparición durante meses

Por Redacción | |

César Toral, conocido como Escaleto, es un rostro vinculado al universo de La Fábrica de la Tele, que alcanzó su popularidad como redactor de 'Sálvame'. Tras el divorcio de Mediaset España y la productora, Adrián Madrid y Óscar Cornejo volvieron a confiar en él para formar parte del nacimiento de Fabricantes Studio. Su presencia en el arranque de 'Ni que fuéramos Shhh' lo convirtió en uno de los rostros más queridos por los espectadores de Canal Quickie, siendo el encargado de interactuar con la audiencia a través de Twitch y YouTube. Pero, de pronto, su repentina desaparición antes del parón veraniego nos dejó a todos desconcertados.

María Patiño y Escaleto en 'Ni que fuéramos Shhh'

Un duro golpe para Escaleto

Desde entonces, su ausencia en el espacio de Ten ha generado todo tipo de especulaciones en redes sociales, donde. Incluso se hicieron teorías bromeando sobre si estaría secuestrado por el colaborador e influencer para quedarse con su puesto. Pero

Este jueves, 20 de febrero de 2025, Escaleto ha regresado al piso-plató del Barrio de las Tablas de Madrid para conceder su entrevista más íntima a María Patiño, Belén Esteban y el resto de compañeros del programa. Con emoción y nerviosismo, ha desvelado que su desaparición no se debió a ninguna decisión de la productora, sino a un motivo mucho más serio y delicado.

"No he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javi de Hoyos, no me han echado. Nada de eso ha pasado. Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano. Lo que ha pasado es algo que tiene seis letras, que es cáncer. Del cual hoy puedo decir que estoy, de momento, recuperado", arrancaba Escaleto, entre lágrimas.

Belén Esteban y Escaleto en 'Ni que fuéramos Shhh'

De esta manera, Escaleto empezaba a narrar cómo se detectó un bulto, iniciando una lucha contra un cáncer de testículos. El periodista ha explicado que el diagnóstico lo obligó a apartarse de los focos para centrarse en su recuperación, enfrentándose a un duro proceso tanto físico como emocional. "Me operaron, analizaron el tumor y una vez analizado me dijeron que era un cáncer con muy buen pronóstico. Cada caso es particular y en el mío me dijeron que tenía que darme sesiones de quimio. Ha ido muy bien, porque estaba muy localizado", añadía Escaleto, animando a que todas las personas se exploren.

Muy bien recibido

Su testimonio ha conmovido a todos sus compañeros, quienes durante meses no pudieron dar explicaciones sobre lo que realmente le ocurría a Escaleto. Con su característico sentido del humor, el joven ha asegurado que esta experiencia le ha cambiado la vida y que ahora, tras superar los momentos más difíciles, vuelve con ganas de reencontrarse con los espectadores que tanto lo han echado de menos.