Por Fidel Conejero |

'El escondite', una de las nuevas apuestas de entretenimiento de RTVE para la próxima temporada, ya ha comenzado sus grabaciones en los Países Bajos. Coincidiendo con el arranque de la producción, la corporación ha dado a conocer los primeros nombres que formarán parte del grupo de famosos que competirán en este peculiar formato basado en el popular juego del escondite.

El anuncio se ha producido durante una conexión en directo en 'D Corazón'. Ha sido el propio Javier de Hoyos, copresentador del espacio, quien se ha encargado de desvelar los primeros nombres del casting desde los Países Bajos, donde estos días se está grabando el formato. El periodista no se encontraba en el plató junto a Anne Igartiburu por un motivo muy concreto: él mismo es uno de los concursantes del concurso.

Durante su intervención fue revelando algunos de los participantes que compartirán aventura con él, entre ellos Rosa López, Jorge Garbajosa, Belinda Washington, Elena y su hermano Guillermo Furiase, Inés Hernand, Kira Miró, Paco Tous y Vicco. Posteriormente, el propio Grison añadió otro nombre al casting al bromear con que "a Bertín Osborne lo tenemos ahí metido en la bodega", confirmando también la participación del cantante y presentador en el concurso.

Esta es la mecánica de 'El escondite'

Anunciado por RTVE hace apenas unas semanas, 'El escondite' adaptará a gran escala uno de los juegos más populares de la infancia. Los participantes tendrán que esconderse y desplazarse por una gigantesca casa de dos plantas mientras intentan evitar ser descubiertos por sus rivales.

El escenario contará con más de 120 escondites distribuidos por dormitorios, cocinas, salones, pasillos, escaleras y espacios secretos diseñados específicamente para el concurso. La mecánica combinará estrategia, tensión y movimiento constante, ya que los concursantes no podrán permanecer siempre en el mismo lugar.

La versión española será además la primera adaptación internacional de 'The House of Hide and Seek', formato creado por Talpa Studios y David Grifhorst junto a FOX Entertainment Studios. En España estará producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP Spain y Talpa Studios.