De 'La revuelta' a 'El escondite': Grison presentará el nuevo concurso familiar de RTVE

Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha encontrado al presentador de 'El escondite', uno de sus próximos formatos de entretenimiento. La corporación ha anunciado que Grison, colaborador habitual de 'La revuelta', será el encargado de ponerse al frente de este concurso familiar inspirado en el popular juego del escondite.

El cómico, músico y beatboxer, cuyo nombre real es Marcos Martínez, da así un nuevo paso en su trayectoria televisiva al asumir la conducción de un formato propio dentro de la programación de RTVE. En los últimos años se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de 'La revuelta', donde comparte protagonismo con David Broncano y Ricardo Castella gracias a sus intervenciones humorísticas, sus improvisaciones y sus números musicales.

La cadena considera que su perfil encaja con el espíritu del programa, una apuesta dirigida a toda la familia que combinará juego, estrategia, suspense y humor. Las grabaciones comenzarán próximamente en los Países Bajos.

Logo de 'The House of Hide & Seek', 'El escondite' en España

Así será 'El escondite'

Anunciado por RTVE hace casi un mes, 'El escondite' adaptará a gran escala uno de los juegos más populares de la infancia. Los concursantes deberán esconderse y desplazarse por una gigantesca casa de dos plantas repleta de habitaciones, pasadizos y escondites mientras intentan evitar ser descubiertos.

El escenario contará con más de 120 escondites repartidos por distintas estancias como dormitorios, cocina, salón, escaleras y espacios secretos diseñados específicamente para el programa. La mecánica combinará pruebas, estrategia y tensión en tiempo real, permitiendo a los espectadores seguir todos los movimientos de los participantes.

La versión española de 'The House of Hide and Seek' será la primera adaptación internacional del formato creado por Talpa Studios y David Grifhorst, desarrollado junto a FOX Entertainment Studios. En España estará producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP Spain y la propia Talpa Studios.

El primer gran proyecto de Grison como presentador

Aunque Grison cuenta con una amplia experiencia sobre los escenarios y en televisión, 'El escondite' supondrá uno de sus mayores retos profesionales hasta la fecha al asumir el papel de conductor principal de un gran formato de entretenimiento.

Más allá de su trabajo en 'La revuelta', el artista ha desarrollado una extensa carrera ligada al beatbox, la improvisación y la comedia en directo. Ahora será el encargado de guiar a los concursantes y acompañar a los espectadores en una de las apuestas más ambiciosas de RTVE para la próxima temporada.