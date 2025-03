El estreno de 'La Favorita 1922' fascina a la audiencia: "Me tiene enganchado"

Telecinco se encuentra en un gran momento de alza y subida de audiencias. La octava temporada de 'La isla de las tentaciones' ha impulsado a Mediaset de una forma mayúscula, haciendo que consiga unos shares muy buenos. Ahora que el programa de Montoya ha acabado, el grupo de comunicación ha dado paso a su nueva serie de época: 'La Favorita 1922', para aprovechar el tirón y seguir siendo líder de los lunes.

El pasado 17 de marzo se emitió el primer capítulo de la ficción y no pudo haber causado mejor impresión. La red social X se ha llenado de comentarios y tuits de usuarios encantados por esta nueva apuesta de Mediaset por las series de época. Incluso, muchos de ellos aseguran que es una serie que podría estrenar Netflix. "Esta serie tiene potencial para petarlo en Netflix", asegura un usuario de X.

A pesar de que no todas las críticas son buenas, la mayoría de los usuarios que han reaccionado a la ficción en redes sociales sí han comentado lo mucho que les ha gustado el estreno. Además, algunos de ellos no podían evitar pensar en la exitosa serie 'Las chicas del cable', también de Bambú Producciones.

La serie tiene un Rollo las Chicas del cable que me tiene enganchado #LaFavorita1922 pic.twitter.com/CXCQQwdnCR

pues me ha gustado el estreno. ya tengo nueva serie a la que engancharme #LaFavorita1922 pic.twitter.com/T1Ykm7gUvw

pues me ha encantado el primer capítulo, echaba de menos una serie tipo Velvet o las chicas del cable ???????? #LaFavorita1922

Oye gracias por esto porque me está encantando y si no la hubieran puesto durante la isla, nunca la hubiera visto #LaFavorita1922

Pues me ha gustado el primer episodio de #LaFavorita1922 . La serie promete, espero que haya tenido una buena audiencia

so far... el primer capítulo de #lafavorita1922 me ha encantado, tiene esas vibes de las chicas del cable y ojalá netflix acabe comprando la serie pic.twitter.com/Xb8i7FcRLI