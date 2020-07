Todos los estrenos de Netflix, HBO, Amazon, Disney+, StarzPlay y Apple TV+ en agosto de 2020

Aunque agosto no será el mes con más estrenos del año, las plataformas de streaming nos ofrecerán títulos de sobra para disfrutar junto a nuestro ventilador, del que no nos separaremos en lo que queda de verano. A lo largo del mes podremos disfrutar de thrillers sobrenaturales, dramas postapocalípticos, aventuras espaciales o comedias deportivas, por lo que la variedad no será un problema.

Tom Ellis en 'Lucifer'

Netflix nutrirá su catálogo de despedidas y bienvenidas. En la primera categoría se encuentran títulos como 'Cleptómanas', 'The Rain' o '3%', que llegarán a su fin con sus nuevas temporadas, mientras que en la categoría de lanzamientos inéditos nos encontramos con la comedia animada 'Hoops' o 'Dos balas muy perdidas', que une a dos hermanas adolescentes con un cazarrecompensas. Otros tres títulos potentes son el especial interactivo de 'Unbreakable Kimmy Schmidt', el regreso de 'Lucifer' o la tercera entrega de 'Alta mar'.

En HBO España la principal novedad será la llegada de 'Territorio Lovecraft', que expone una sociedad racista en plenos años cincuenta, mientras que en Amazon Prime Video Diego Luna nos invitará a sus tertulias con 'Pan y circo'. Por su parte, Disney+ recurrirá a la nostalgia con la nueva película de 'Phineas y Ferb', 'Candace contra el universo'; StarzPlay lanzará la segunda temporada de la aclamada dramedia 'Ramy'; y Apple TV+ ofrecerá 'Ted Lasso', su nueva comedia original, desarrollada y protagonizada por Jason Sudeikis.

Estrenos de Netflix:

- 'Connected' (Docuserie - 2/8)

- 'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo' (Especial - 5/8)

- 'Anelka: El incomprendido' (Documental - 5/8)

- 'World's Most Wanted' (Docuserie - 5/8)

- 'The Seven Deadly Sins' (T4 - 6/8)

- 'The Rain' (T3 - 6/8)

- 'Alta mar' (T3 - 7/8)

- 'Magos: Cuentos de Arcadia' (Estreno - 7/8)

- 'Tiny Creatures' (Docuserie - 7/8)

- 'Las nuevas leyendas de Mono' (T2 - 7/8)

- 'Sunset: La milla de oro' (T3 - 7/8)

- '3%' (T4 - 14/8)

- 'Dos balas muy perdidas' (Estreno - 14/8)

- 'Dirty John' (T2 - 14/8)

- 'El robo del siglo' (Estreno - 14/8)

- 'Glow Up' (T2 - 14/8)

- 'Project Power' (Película - 14/8)

- 'High Score: El mundo de los videojuegos' (Docuserie - 19/8)

- 'Biohackers' (Estreno - 20/8)

- 'Hoops' (Estreno - 21/8)

- 'Lucifer' (T5A - 21/8)

- 'Cleptómanas' (T2 - 25/8)

- 'Aggretsuko' (T3 - 27/8)

- 'Orígenes secretos' (Película - 28/8)

- 'Cobra Kai' (T1-2 - 28/8)

Estrenos de HBO:

- 'Dignidad' (T1 - 1/8)

- 'The Flash' (T6 - 1/8)

- 'Vidago Palace' (T1 - 1/8)

- 'The Swamp' (Documental - 5/8)

- 'En casa'. Versión de Finlandia (T1 - 4/8)

- 'La extraordinaria playlist de Zoe' (Estreno - 7/8)

- 'Robot Chicken' (T10A - 14/8)

- 'Territorio Lovecraft' (Estreno - 17/8)

Estrenos de Amazon Prime Video:

- '24' (T1-8 - 1/8)

- 'Misfits' (T1-5 - 1/8)

- 'Bandish Bandits' (Estreno - 3/8)

- 'Pan y circo' (Estreno - 7/8)

- 'World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji' (Estreno - 14/8)

- 'Fear The Walking Dead' (T5 - 15/8)

- 'Chemical Hearts' (Película - 21/8)

- 'Prime Rewind: Inside The Boys T1' - (Estreno - 28/8)

Estrenos de Disney+:

- 'Howard' (Documental - 7/8)

- 'Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo' (Película - 28/8)

Estrenos de StarzPlay:

- 'Ramy' (T2 - 6/8)

Estrenos de Apple TV+:

- 'Ted Lasso' (Estreno - 14/8)

- 'Boys State' (Documental - 14/8)