Es el momento. Casi tres años después del lanzamiento de su tercera temporada, que acababa con aquella épica batalla en el centro comercial Starcourt, 'Stranger Things' está de vuelta. Para recortar ligeramente esa prolongada espera, Netflix ha dividido la cuarta temporada de su fenómeno de masas, llegando el primero de sus volúmenes a finales de mayo, en el que será el gran evento de la plataforma en las próximas semanas.

Guillermo Pfening y Amaia Salamanca en 'Bienvenidos a Edén'

Además, también llegarán otros títulos originales como 'El Pentavirato', que embarca a Mike Myers en una atípica comedia; 'El abogado del Lincoln', que sigue los pasos de un letrado que pondrá a prueba sus ideales en un nuevo caso; la tercera entrega de 'Love, Death & Robots', que vuelve a experimentar con los diferentes formatos que engloba la animación; y el desenlace de '¿Quién mató a Sara?', que llega a su fin con su tercera temporada.

El aporte español llega de la mano de 'Bienvenidos a Edén', un thriller de tinte juvenil que lleva a varios influencers a una exclusiva fiesta en una isla. Una vez se encuentran en ese entorno paradisiaco, deben decidir si dan un giro radical a sus vidas cuando se les promete alcanzar la felicidad. Por último, Netflix también lanzará la segunda edición de 'Insiders', el reality presentado por Najwa Nimri.

Estrenos de series y programas

- 'Arpo' (Estreno - 1/5)

- 'A tres metros sobre el cielo: La serie' (Temporada 3 - 4/5)

- 'El marginal' (Temporada 5 - 4/5)

- 'Accidente nuclear' (Estreno - 4/5)

- 'The Circle' (Temporada 4 - 4/5)

- 'El Pentavirato' (Estreno - 5/5)

- 'Hermanas de sangre' (Estreno - 5/5)

- 'Clark' (Estreno - 5/5)

- 'El sonido de la magia' (Estreno - 6/5)

- 'Bienvenidos a Edén' (Estreno - 6/5)

- 'Madres trabajadoras' (Temporada 6 - 10/5)

- '42 días en la oscuridad' (Estreno - 11/5)

- 'Belleza salvaje' (Estreno - 12/5)

- 'Nuevas metas' (Estreno - 13/5)

- 'El abogado del Lincoln' (Estreno - 13/5)

- 'El imperio de la ostentación' (Temporada 2 - 13/5)

- 'Un vampiro en el jardín' (Estreno - 16/5)

- 'El diario del futuro' (Temporada 2 - 17/5)

- '¿Quién mató a Sara?' (Temporada 3 - 18/5)

- 'Insiders' (Temporada 2 - 19/5)

- 'Love, Death & Robots' (Temporada 3 - 20/5)

- 'Ghost in the shell: SAC_2045' (Temporada 2 - 23/5)

- 'Shaman King' (Nuevos episodios - 26/5)

- 'Stranger Things' (Temporada 4A - 27/5)

Estrenos de películas

- "Bill y Ted salvan el universo" (1/5)

- "El juicio a Adolf Eichmann" (1/5)

- "Brokeback Mountain" (1/5)

- "En el nombre del padre" (1/5)

- "The Sun Is Also a Star" (1/5)

- "¿Nos casamos? Sí, mi amor" (3/5)

- "Showtime 1958" (3/5)

- 'Aguanta la respiración: Inmersión bajo el hielo' (3/5)

- 'Cuarentones' (4/5)

- 'Pequeños salvajes' (5/5)

- 'Incompatibles 2' (6/5)

- 'Déjate llevar' (6/5)

- 'Thar' (6/5)

- "Själö - Island of Souls" (7/5)

- "Robert" (7/5)

- "Wood Industry: A Business Against Nature" (7/5)

- "Reflections" (7/5)

- "Leaving Africa" (7/5)

- "I'm in Love with My Car" (7/5)

- "You Will Not Have My Hate" (7/5)

- "The Amityville Theater" (7/5)

- "The Last House on Cemetery Lane" (7/5)

- "Show Dancer" (7/5)

- "Conjuring the Dead" (7/5)

- "Haunting at the Rectory" (7/5)

- "Pirate Hunting" (7/5)

- "Bunker: Project 12" (7/5)

- "Elon Musk: The Real Life Iron Man" (7/5)

- "Laia" (8/5)

- 'Christina P: Mom Genes' (Especial de humor - 8/5)

- 'Ghost in the Shell: SAC_2045. Guerra sostenible' (9/5)

- "Nación cautiva" (9/5)

- 'Nuestro padre' (11/5)

- 'El maestro de las fugas' (11/5)

- "La familia perfecta" (11/5)

- 'Vuelta al insti' (13/5)

- "El tiempo de los monstruos" (14/5)

- "Ana de día" (14/5)

- 'Ciberinfierno. La investigación que destapó el horror' (18/5)

- 'En la Toscana' (18/5)

- 'Tal para cual' (19/5)

- "El fotógrafo y el cartero (El crimen de Cabezas)" (19/5)

- "Jackass 4.5" (20/5)