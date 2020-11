Eurovisión 2021: Elena Tsagrinou representará a Chipre con "El Diablo"

La carrera hacia el Festival de Eurovisión 2021 ha arrancado y por ello, todos los países han empezado ya a trabajar en las propuestas con las que intentarán ganar el certamen musical tras la cancelación de la edición de 2020 por la crisis del coronavirus Covid-19. De esta forma, la cadena chipriota CyBC ha anunciado que la cantante Elena Tsagrinou será la representante de Chipre en Róterdam. Lo hará con el tema "El Diablo" que como es previsible no ha sido presentado oficialmente todavía.

Elena Tsagrinou

Del tema con el que Tsagrinou cogerá el relevo de Tamta y su "Replay" de Eurovisión 2019 no tenemos demasiados detalles aunque sí sabemos que ha sido compuesto y producido por Jimmy Thornfeld, Laurell Barker, Oxa y Thomas Stengaard. Son viejos conocidos de Eurovisión ya que han sido responsables de otros temas que triunfaron en el certamen musical como "She Got Me", "Only Teardrops" y "You Let Me Walk Alone". En cuanto a la puesta en escena se refiere, el responsable será Marvin Dietmann, que en el pasado se hizo cargo de las puestas en escena de Conchita Wurst en 2014 y de Cesár Sampson en 2018.

En cuanto a la artista elegida por CyBC, la elección no sorprende teniendo en cuenta su trayectoria en Chipre y es que es una vieja conocida allí ya que se estrenó en un concurso televisivo cuando apenas era una adolescente y después ha encadenado diversos proyectos musicales con notable reconocimiento. De esta forma, con 14 años fue participante y alcanzó la semifinal de 'Greece Got Talent', mientras que posteriormente formó parte durante cinco años de la banda OtherView. Después, decidió iniciar su carrera en solitario; una decisión acertada ya que su fama se disparó entonces.

Gran experiencia televisiva

Esta ha lanzado diferentes singles y se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en Chipre, alcanzando millones de visualizaciones en los vídeos de sus canciones y actuaciones y siendo una de las artistas pop más conocidas de su generación en Chipre. Paralelamente, esta ha sido presentadora de 'The Voice of Greece' en los años 2016 y 2017, ha trabajado en 'Just The 2 Of Us' y ha formado parte de algunos espectáculos musicales que tuvieron notable seguimiento, tanto en Grecia como en Chipre.