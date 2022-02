Cada vez son más los países que ya han elegido a su representante para Festival de Eurovisión 2022: es el caso de Finlandia y Australia, que tras la celebración de sus respectivas preselecciones, ya tienen artistas que les defiendan el próximo mes de mayo en Italia, optando a llevarse el ansiado micrófono de cristal.

Sheldon Riley interpretando "Not the same" en el 'Australia Decides'

En primer lugar, Australia decidió su representante en el certamen Australia Decides. El país oceánico escogió "Not the same" de Sheldon Riley, una balada muy emocionante con la que consiguió el segundo puesto tanto en puntos del jurado como televoto pero que, con la suma de ambas partes, se llevó el pase a Turín.

Por otro lado, Finlandia llevó a cabo anoche su preselección UMK, que constaba de 7 canciones con estilos muy variados y que se pudo seguir en Ten. El triunfo se lo llevó The Rasmus con el tema "Jezebel", que recuerda mucho a sus canciones de la década de los 2000 como "In the shadows" y que ya se han convertido en uno de los favoritos, colocándose en el top 10 en las apuestas.

Rosa López, portavoz del jurado español en el UMK

España estaba invitada a participar como jurado internacional en la preselección finlandesa. Este jurado español estaba compuesto por Miki Núñez, Lucía Pérez, Rosa López y el community manager de Ten. La representante de España en Eurovisión 2002 fue la encargada de dar los puntos del jurado español, que tras varios problemas con el inglés, pudo salir del paso con un emocionante discurso apoyando el lenguaje de la música y entregando la máxima puntuación a la cantante Bess.

Movimientos importantes en la cuarta semifinal del Melodifestivalen

Además, también se dio la cuarta noche de la preselección sueca Melodifestivalen, en la que Klara Hammarström consiguió el pase directo a la final con "Run to the Hills", mientras que en la segunda ronda, en la que cuentan los votos de la app y teléfono, el grupo Medina se alzó con otro pase final con la canción "In i dimman". Por otro lado, Anna Bergendahl y Lillasyster, viejos conocidos del festival, se hicieron con un hueco en la repesca con "Higher Power" y "Till Our Days Are Over", respectivamente.