'Eva & Nicole' renueva por una segunda temporada protagonizada por Belén Rueda y Belinda Washington

Por Alejandro Rodera | |

Atresmedia ha aprovechado el Atresplayer Day, celebrado en el corazón de Gran Canaria el sábado 29 de noviembre, para anunciar cuáles serán sus primeros lanzamientos del próximo año, pero también para comunicar que ha puesto en marcha la segunda temporada de una de sus apuestas dirigidas al prime time de Antena 3: 'Eva & Nicole'.

La ficción creada por Daniel Écija se presentó en el Festival de Málaga en 2024 y, escasas semanas después, acometió su primera emisión en Atresplayer en el verano de ese mismo año. Un año más tarde, en mayo de 2025, se produjo su llegada al abierto de la mano de Antena 3, donde rebasó el 9% de share de media en la noche de los jueves. Además, también alcanzó otro escaparate en el terreno del streaming al estrenarse en HBO Max y, tras haber comprobado su rendimiento en las diferentes ventanas, se ha aprobado su continuidad.

Belén Rueda y Belinda Washington en 'Eva & Nicole'

Sin embargo, el melodrama cambiará de título de cara a esa nueva etapa, ya que la segunda entrega ha sido bautizada como 'Renata & Nicole'. Pese a esa modificación, se volverá a plasmar el universo del lujo de la Marbella de los ochenta, pero en esta ocasión se hará a través del prisma de dos amigas "cuyas estables vidas se verán superadas por acontecimientos que les van a tocar el corazón, y también la cartera", como detalla la sinopsis oficial.

Belén Rueda regresará en la segunda temporada de 'Eva & Nicole'

Apuesta por el true crime

La trama transcurrirá en un hotel de cinco estrellas tan repleto de lujos como de misterios., dando pie a una investigación en la que también estará implicada Renata después de que su marido sea tiroteado. Así pues,con aires de buddy movie que volverá a contar con Andrés Velencoso Oliver Ruano entre sus filas. La producción corre a cargo de Good Mood, mientras que

Además de sorprender con esa renovación, Atresmedia ha anunciado una nueva docuserie de investigación titulada 'El hombre equivocado', que "reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España". La propuesta producida en colaboración con Bambú Producciones se remonta a 1991, cuando dos hombres fueron detenidos y condenados por una ola de violaciones en Cataluña. Aquel caso, indagado por el periodista Braulio García Jaén y completado en la serie por una nueva investigación, estaba plagado de errores que se expondrán en esta novedad del grupo de comunicación.