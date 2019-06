Los integrantes de Parchís en 'El hormiguero': "La mayoría no sabe lo que llegó a ser fuera de España"

Con motivo del estreno del documental 'Parchís' el 10 de julio en más de 190 países, gracias a Netflix, y el 40º aniversario del nacimiento del conocido grupo español, 'El hormiguero' contó con la visita de tres de sus integrantes en la noche del jueves 27 de junio: Tino Fernández, la ficha roja, Yolanda Ventura, la amarilla, y Frank Díaz, la azul. Un encuentro con Pablo Motos que comenzó con la cuestión de si "había merecido la pena" todo lo que habían pasado al convertirse en grandes estrellas infantiles.

Pablo Motos con Tino Fernández, Yolanda Ventura y Frank Díaz en 'El hormiguero'

"Sin duda. No es nada difícil la pregunta", afirmó Tino, mientras Yolanda opinó que "el resultado final había sido maravilloso". El presentador quiso saber entonces si les gustaría que sus hijos vivieran algo similar. "Ahora somos más conscientes de los riesgos. Yo no tengo hijos, pero a mí me gustaría que mis sobrinos pudiesen vivir lo que yo he vivido", reconoció Fernández. "A mí sí me gustaría, pero con otras condiciones", matizó Yolanda, haciendo referencia a aspectos como "giras más cortas" o "más tiempo para estudiar". "A mí me habría gustado, pero me encanta que sean libres para hacer lo que elijan", confesó Díaz, al hablar de sus hijos.

Durante la entrevista, los tres integrantes de Parchís reconocieron que "habían estado un poco consentidos para que estuvieran contentos". Además, los invitados desvelaron que había días en los que "te dejaban en un hotel y te sacaban solo para trabajar" u otros en los que "trabajaban 16 horas", incluso siendo su cumpleaños. "Currabas, pero como eras un niño, te lo pasabas teta", reconoció Tino, antes de que admitieran que "solo podían llamar a sus padres una vez al mes" y a cobro revertido.

Multitud de anécdotas

Los integrantes de Parchís en 'El hormiguero'

"Hubo cosas. Hubo intentos de cosas raras. Afortunadamente no se consolidó", desveló Fernández, a la hora de hablar de los rumores sobre intentos de secuestro. Una anécdota a la que Frank añadió que habían perdido un avión que, posteriormente, se había estrellado. "Tuvieron que alquilar dos jets particulares y, cuando estábamos llegando, nos avisaron de que debíamos desviarnos porque se había estrellado un avión", relató el invitado.

Los tres invitados se mostraron entusiasmados ante el estreno del documental, que tendría una audiencia potencial de 148.000.000 de personas. "La gente que lo ha visto en España, se acuerda del grupo, pero la mayoría no saben lo que llegó a ser fuera de España", declararon durante su visita. "Te metes en un carro en el que todo va mucho más rápido", declaró Tino, al recordar su experiencia, durante la cual "alguna mamá" intentó colarse en su camerino, junto a fans de su edad. "Lo podemos contar con una sonrisa. Estoy agradecidísimo a todas las personas de mi vida", reconoció el invitado, antes de que sus compañeros confirmaran que habían tenido "dobles" para salir de algunos sitios.

"¿Por qué se acaba Parchís?"

En un momento de la entrevista, Motos quiso saber "por qué se había acabado Parchís". "Nos hacemos mayores. Lo que me pasó es que el traje me quedaba cada vez más pequeño y tenía otras inquietudes", reconoció Toni, opinión que compartieron sus dos compañeros. Sobre su reencuentro, Yolanda se apresuró a asegurar que "siempre se habían visto", por lo que juntarse para el documental no había supuesto ningún cambio. "Somos una familia. Hacemos lo imposible por quedar", concluyó Frank.