La familia de Carlos Lozano sale en su defensa tras las graves acusaciones lanzadas en 'GH Dúo 4'

La quinta gala de 'GH Dúo 4', emitida el pasado jueves 5 de febrero, dejó tras de sí múltiples frentes y discusiones en la casa. Entre ellos, Raquel Salazar y Sandra Barrios lanzaron en directo una serie acusación contra Carlos Lozano acerca de su comportamiento hacia la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' durante la prueba semanal. El concursante recibió entonces el apoyo de Jorge Javier Vázquez, quien aprovechó para reprender a todos los concursantes por sus actitudes, a lo que también se sumó la defensa del entorno de Lozano a través de sus redes sociales.

En concreto, Salazar acusó a Lozano de hacer movimientos con la cadera "para rozarte" con Barrios, "una niña que puede ser tu hija", durante una prueba en la que todos debían estar muy pegados entre sí. "Asqueroso, guarro, baboso, que eres más viejo que mi padre, que te pones la gorra ahí para restregarte, que podrías ser mi abuelo", añadió por su parte la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Esto animó a Vázquez a tirarles de las orejas, instándoles a que "no podéis permitiros el lujo de caer en esos comportamientos tan absolutamente barriobajeros".

"Carlos Lozano podrá hacer bromas más o menos acertadas, pero, Sandra, me ha dolido que llames a un compañero baboso y viejo verde. Lo siento, no he visto tu edición, estoy a nuevas contigo, pero me parece que ese tipo de comentarios son absolutamente inapropiados y que Carlos no se merece", concluyó el presentador, en medio de un conflicto que, una vez a solas, desató el llanto de Lozano al pensar en su familia. "Esto es inaguantable. Tendrías que estar aquí", lanzó el concursante a Vázquez, antes de tranquilizar a sus seres queridos sobre su buen estado de ánimo.

"Llegan la envidia y los ataques personales"

Precisamente, a raíz de ese episodio, el entorno de Lozano decidió lanzar un comunicado por las "muchas tonterías sobre Carlos" que estaban leyendo: ". Lleva toda la vida trabajando en televisión, respetando a compañeros y al público, y no va a ser ahora cuando cuatro comentarios interesados tiren por tierra una trayectoria intachable". "Cuando un concursante es fuerte, tiene personalidad y no pasa desapercibido, molesta.", continuaba el texto de la familia de Lozano.

En él, además, solicitaban que "no se coma la cabeza la audiencia con rumores y exageraciones", al igual que "se premie la educación, el respeto y las buenas formas, y no los comportamientos que todos estamos viendo de otros que van dando lecciones, pero no las aplican". Asimismo, el entorno de Lozano defendía que es "un gran padre, un gran hijo, un gran amigo y un gran profesional, de los que ya no abundan". "Nos quedamos con eso. Con su educación, su saber estar y su manera de comportarse, incluso cuando otros no están a la altura", remataba el comunicado, en el que daban las gracias "a todos los que sabéis ver más allá del ruido".