13 famosos que trabajaron como strippers en los inicios de su carrera

Antes de alcanzar la fama, son muchas las celebrities que han reconocido haber trabajado en sectores más o menos próximos a su actual profesión en el mundo audiovisual, ya sea en televisión o cine, como punto de partida de su carrera profesional. Entre ellos, hay varios que comparten un pasado como strippers, faceta que algunos desarrollaron mucho tiempo antes de alcanzar el éxito, durante distintos períodos de tiempo, dependiendo de sus circunstancias.

Pasando por alto los prejuicios que mantienen algunos sectores de la sociedad sobre los strippers, ha habido profesionales que no han mostrado ninguna vacilación a la hora de hablar sobre sus inicios en el mercado laboral actuando como bailarines exóticos, más o menos ligeros de ropa, en eventos como cumpleaños, fiestas y despedidas de soltero. No obstante, no todos obtuvieron la misma fama en su momento y, por supuesto, no todos tenían las mismas razones para introducirse en ese "mundo". Por ello, en FórmulaTV recogemos algunos de los actores, actrices y profesionales que ejercieron como strippers antes de darse a conocer y las razones que les animaron a ello.

1 Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt es ahora conocido como uno de los actores más exitosos de Hollywood. No obstante, antes de alcanzar esa cúspide, el actor se introdujo en el mundo laboral con un empleo en el que su trabajo consistía en ser chófer de distintas strippers, es decir, era el encargado de llevarlas a despedidas de soltero u otros eventos por el estilo, además de recoger el dinero para las artistas o disfrazarse de una especie de "príncipe malvado" para recoger la ropa que las profesionales se iban quitando.

Con el tiempo, Pitt se vio atraído por el mundo de los strippers, hasta el punto de que, durante su época universitaria, formó parte de un grupo junto a seis compañeros de la fraternidad. Bajo el nombre de "The Dancing Bares", el intérprete y sus amigos acudían a fiestas, despedidas de soltera, cumpleaños y otros eventos en los que actuaban como strippers. Además, el hecho de ser chófer de estas profesionales, colocó a Brad en el camino hacia Hollywood: conoció a Roy London, un famoso profesor que lo orientó en el mundo de la interpretación, cuando llevaba a una de ellas a sus clases de interpretación. Un hecho que el intérprete tiene muy presente, hasta el punto de que ha afirmado en varias ocasiones que "los strippers han cambiado mi vida".

2 Carmen Electra

Carmen Electra

Antes de saltar a la fama con su papel en 'Los vigilantes de la playa', Carmen Electra trabajó como stripper durante su época universitaria, momento en el que realizaba bailes eróticos en distintos locales nocturnos, algo sobre lo que nunca ha tenido reparos en hablar. A pesar de su posterior éxito gracias a la serie televisiva, la actriz continuó apostando por esta faceta "picante" de su vida, hasta el punto de que lanzó una línea de ropa erótica. Electra aprovechó aún más su tirón sin perder ese vínculo con su pasado y se animó incluso a vender su propia barra de pole dance, a lo que acabó añadiendo la fundación de su propia academia para enseñar dicha disciplina a otras personas.

Además, la intérprete ha protagonizado diversos vídeos aeróbicos de fitness striptease, hasta el punto de que creó una serie de DVD bajo el título "Carmen Electra Aerobic Striptease". En 2006, se dio a conocer que Carmen formaba parte de la lista de famosas que en ese momento se habían enganchado al "cardio-striptease", una modalidad deportiva que ayudaba a fortalecer piernas, brazos, glúteos y abdominales, además de incrementar la confianza en uno mismo e incluso mejorar la vida sexual, según los expertos, y que estaba estrechamente relacionada con esa parte de su pasado profesional. "Es un trabajo cardiovascular que fusiona la danza deportiva con el erótico arte del striptease", explicaba por entonces el profesor de baile Jeffrey Costa, al hablar de un deporte que practicaban otras famosas como Pamela Anderson o Jennifer Aniston.

3 Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones

En el caso de Catherine Zeta-Jones, la actriz británica se lanzó al mundo de la danza exótica en su juventud con un claro objetivo que poco tenía que ver con cubrir sus necesidades económicas básicas: la intérprete quería reunir dinero para someterse a una operación de nariz. Por ese motivo, con el fin de acumular la suma necesaria para llegar lo más rápido posible a dicha meta, Jones trabajó un tiempo en un club de striptease donde se desnudó y bailó hasta que pudo pagar la operación. Una decisión muy rentable por parte de la actriz, quien gracias a ello comenzó a conseguir papeles cada vez más importantes hasta que alcanzó las puertas de Hollywood.

4 Channing Tatum

Channing Tatum

Channing Tatum ha tenido ocasión de demostrar sus dotes para el baile y la sensualidad con su papel protagonista en "Magic Mike" y la posterior secuela, "Magic Mike XXL". No obstante, dicha interpretación no llegaba de la nada: el actor tuvo ocasión de trabajar como stripper, durante varios meses, en Florida, concretamente en la ciudad de Tampa, donde actuaba bajo el nombre de "Chan Crawford". El actor obtuvo dicho trabajo en el Club Joy con tan solo diecinueve años, después de escuchar un anuncio en la radio en el que se buscaban chicos jóvenes que supieran bailar. "No estoy avergonzado de ello. Tampoco me arrepiento. No soy una persona que esconde mierda", aseguró el actor, en una entrevista a GQ, concedida en 2010.

Aunque el intérprete había tenido ocasión de hablar de esa etapa de su pasado, en 2017, diez años después de que concluyera, salieron a la luz algunas fotografías de dicha faceta del pasado profesional Channing. Una época sobre la que el intérprete aseguró que "no lo hecho de menos", cuando habló del asunto con la revista People. "Hacía striptease en Tampa para unas veinticinco chicas, en el mejor de los casos. No era nada glamuroso, así que no hay nada que eche de menos de desnudarme", reconoció por entonces Tatum.

Su experiencia como stripper lo llevó incluso a convertirse en bailarín, junto a Ricky Martin, antes de saltar al mundo de la interpretación. De hecho, en el videoclip de la canción "She Bangs", lanzado en 2009, se puede ver a Tatum como uno de los camareros sin camiseta. Estas experiencias, además, propiciaron que Channing dedicase un breve baile erótico a Ellen DeGeneres en la primera visita que realizó en su programa, en 2010, lo que provocó que su padre se enterase de que "estuve un tiempo trabajando de stripper". Un asunto del que el actor habló siete años más tarde, cuando coincidió con la presentadora en 'El show de Jimmy Kimmel'. "¿Y cómo se lo tomó?", quiso saber una sorprendida DeGeneres. "Nada bien", aseguró Tatum.

5 Chris Pratt

Chris Pratt

En 2015, tras convertirse en portada de la revista Men's Health, Chris Pratt reconoció en una entrevista emitida en 'This Morning' que, antes de convertirse en actor de Hollywood, ejerció como stripper cuando vivía en su furgoneta en Hawái, a sus dieciocho años de edad. "No fui un stripper con mucho éxito", reconocía el estadounidense, por entonces en plena promoción de "Jurassic World". Unas palabras que el presentador del espacio, Phillip Schofield, no dudó en cuestionar dado que "asumo que el éxito es que logres quitarte la ropa, ¿no eras bueno en eso?". "Estaba a gusto con eso, pero no había un gran mercado. No podía pagar las facturas", aclaró Pratt, quien por entonces también trató de ganar dinero vendiendo cupones, como camarero o jardinero, entre otros empleos.

Posteriormente, en una entrevista para Buzzfeed, Chris tuvo la oportunidad de arrojar algo más de luz sobre el tema, ocasión en la que afirmó que "siempre he sido una persona muy desnuda". "Siempre me ha encantado estar desnudo. Era libre, así que pensé que me podían pagar por eso", relató el actor, quien acabó ejerciendo su profesión en la fiesta de cumpleaños de la abuela de un amigo. "Fue una sorpresa. No sé cómo les llegó, pero me pagaron cuarenta dólares. Nunca fui como Magic Mike", confesó Pratt "Una vez hice una audición sobre un escenario para un club, pero no obtuve el papel. Creo que no soy un buen bailarín", explicó el estadounidense, que por entonces no logró encontrar un hueco para él en ningún club en el que pudiera trabajar como stripper.

6 Daniel Grao

Daniel Grao

En 2015, el protagonista de 'HIT', Daniel Grao, habló sin tapujos en una entrevista con la revista MadMen Mag sobre su pasado como stripper antes de dar el salto a la interpretación. De hecho, ser actor no era una de sus metas en la vida, hasta que descubrió que era "una terapia maravillosa que, a día de hoy, puedo decir que me salvó". "Vi, principalmente una válvula de escape a la realidad. Podía ser otra persona, jugar a transformarme", declaró por entonces el actor, al hablar de la interpretación.

Por entonces, Grao reconoció que "tenía mucho miedo a la reacción de las chicas" al comenzar a ejercer como stripper, una faceta que provocó un buen impacto en su público. Tres años más tarde, durante la promoción de 'La catedral del mar', Daniel tuvo ocasión de dar más detalles sobre dicha etapa profesional de su vida. "Hice de gogó y de stripper", explicó el actor, en el programa de radio "Yu no te pierdas nada", donde aclaró que, en el caso del primero, "ganas mucho más dinero y trabajas menos".

"Yo lo hice al revés: empecé como gogó y acabé como stripper, porque empecé a odiar a más de cuatro chicas a la vez con penes en la cabeza", declaró el intérprete, quien compartió, con humor, una curiosa anécdota que había dado pie a ese cambio: la madre de una novia, en plena despedida, le agarró los genitales y apretó con fuerza mientras se reía. "Me empecé a rayar con las despedidas", reconoció Grao, antes de señalar que "era un trabajo solo los fines de semana y me permitía pagar mi escuela de interpretación". "Hicieron muchísimos vídeos y no he visto ninguno en Internet. Fue hace tantos años que quien me hubiera grabado, seguro que no piensa que soy yo. Espero", bromeó el barcelonés, al hablar de dicha parte de su pasado con el equipo de 'Más vale tarde', ese mismo año.

7 Daniela Blume

Daniela Blume

Alexandra García, más conocida como Daniela Blume, estudió sexología en Canadá, tras lo cual tuvo ocasión de trabajar como stripper y acróbata vaginal en la Sala Bagdad de Barcelona. Tras su fichaje, su jefa le propuso trabajar con Xavier Sardà en Telecinco, en el programa 'Crónicas marcianas', donde su primer striptease, llevado a cabo en la madrugada de la actual cadena de Mediaset en el año 2003, dejó perplejos tanto al equipo como al gran público con el que contaba el formato. De hecho, fue tal su éxito, que Blume se convirtió en colaboradora habitual del espacio, con una sección propia en la que deleitaba a los espectadores con sus desnudos y juegos vaginales, e incluso recreaba míticas escenas de películas, en versión porno, para lo que en ocasiones contaba con la ayuda de Boris Izaguirre.

De hecho, la exconcursante de programas como 'Supervivientes', 'GH VIP 5' o 'Splash! Famosos al agua' nunca ha tenido tapujos a la hora de lucir su cuerpo con atrevidos posados o hablar de sexualidad, algo que, para ella "es bastante sagrado", tal y como confesó en 2017 en el programa 'Samanta y...'. Diez años antes, la sexóloga protagonizó una sesión de fotos semidesnuda para Interviú, acompañada de una entrevista en la que confesaba su bisexualidad y han sido múltiples los programas o espacios en los medios de comunicación en los que la catalana ha hablado abiertamente del sexo como experta en sexología.

Aunque desde entonces no ha vuelto a protagonizar más posados en los medios,a principios de agosto 'Sálvame' contactó con la colaboradora televisiva, después de que saliera a la luz que ella era una de las famosas que estaban ganando dinero gracias a la plataforma erótica OnlyFans. Con ella, Blume confesó haber llegado a ganar 20.000 euros en su primer día, tras subir "una foto de plano detalle de mis pechos", y desde entonces había continuado sumando una gran popularidad con su contenido. Una aplicación relativamente reciente que se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la sexóloga, quien quizás siga demostrando ahí sus dotes como antigua bailarina de striptease.

8 Javier Bardem

Javier Bardem

El actor Javier Bardem, conocido a nivel internacional por su trabajo en películas como "No es país para viejos" o "Mar adentro", pasó por unos momentos algo complicados al dar el salto al mundo laboral, motivo por el cual probó multitud de trabajos, entre ellos, la profesión de stripper, tal y como él mismo confesó en 2011. Su trayectoria como boy duró poco: solo ejerció como tal una noche, a sus veinte años edad. Una actuación con la cual el canario se dio cuenta de que esa profesión no era precisamente lo suyo, hasta el punto de que calificó la experiencia como "fatal" en una entrevista a The Times, a pesar de que "tenía a mi madre y a mi hermana para animarme".

"Lo hice como una broma para unos amigos al principio, pero un chico en el bar donde estábamos, me contrató para el día siguiente", explicó Barde, antes de reconocer que "no era para mí". "Tienes que tener mucha confianza en tu físico, cuando estás actuando te escondes detrás de una máscara pero como stripper estás expuesto", manifestó el intérprete, quien recordó que bailó la canción "Leave your heat on", de Joe Cocker y acabó decantándose por la profesión de actor. "No pude resistir la atracción hacia el mundo de la interpretación. Me di cuenta de que estaba convirtiéndome en actor, así que pensé: 'vale, detente'. Si voy a hacer esto, tengo que hacerlo bien", confesó en la entrevista al medio estadounidense.

9 Lady Gaga

Lady Gaga

Aunque actualmente Stefani Joanne Angelina Germanotta es una de las artistas más conocidas del panorama internacional con el nombre de Lady Gaga, la estadounidense cuenta con un pasado más anónimo en el que se decantó por trabajar como stripper en el Lower East Side de Nueva York, a sus 19 de edad, con el fin de adquirir una total independencia económica. En 2018, en una entrevista para 'Watch What Happens Live' de Bravo, la cantante confesó que había ejercido como bailarina erótica porque "se ganaba más dinero desnudándose que como camarera". Un modo de vida que contradecía sus orígenes en una rica familia de origen italiano, con el fin de no recibir nada de sus padres, tal y como recoge su biografía "Lady Gaga: Looking for Fame".

"Mi número era bastante salvaje", explicó la cantante en dicho libro, donde relató que se vestía "de cuero negro y bailaba Black Sabbath, Guns N 'Roses y Faith No More. Muy rock'n roll". De hecho, en la entrevista en Bravo, Lady Gaga señaló que nunca hizo desnudos integrales, si no que como mucho se quedaba en bikini o se retiraba la parte superior. "Descubrí mi verdadera libertad personal a través de ello, pero obviamente a mis padres no les gustaba", recoge la biografía de Gaga, en la que Stefani recordaba como "estaba atrayendo multitudes, con el pelo lleno de laca sobre el escenario y bailando locamente" en aquella época.

"Mi padre creyó que había perdido la cabeza", confesaba la artista, quien mencionó el hecho de que su progenitor "no pudo mirarme durante algunos meses", dado que era "difícil para él". "Me encantaba ser una stripper. Para mí era todo sobre la actuación, sobre el arte", declaró la estadounidense, que ya por entonces apostaba por ser "la artista más escandalosa del escenario" y encontró la idea de quitarse la ropa como algo "increíblemente liberador". "No tengo absolutamente ningún problema con mi sexualidad y cualquier mujer que quiera sentirse más segura sobre su cuerpo debería probar el striptease, porque te ayuda a comprender el poder que tiene tu cuerpo", explicó Lady Gaga, a quien ni siquiera le preocupaba la posibilidad de que sus padres la estuvieran viendo.

10 Mark Consuelos

Mark Consuelos

El actor de series como 'Pitch' o 'Riverdale', Mark Consuelos, también es uno de los profesionales de la televisión que se lanzó a trabajar como stripper antes de iniciarse en la interpretación, tal y como desveló en 2012 su mujer, Kelly Ripa, en la revista Vanity Fair. "Muchos tíos buenos en Hollywood lo han hecho", aseguraba la presentadora, pareja del estadounidense desde 1996. "Acababa de salir de la universidad, fue a Notre Dame pero terminó su carrera en la Universidad del Sur de Florida. Es muy guapo y buscaba una forma de entrar en el mundo del espectáculo", relató Ripa, quien explicó que, antes de comenzar a desnudarse, trabajó como técnico de un grupo de strippers que lo acabaron animando a ejercer como tal.

La presentadora llegó incluso a confesar que tenía un "calendario antiguo" de su marido en aquella época, tras lo cual afirmó que "es increíblemente guapo, de padre mexicano, madre italiana nacida en España y criada en España. Nunca lo dejaré". Además, durante la entrevista, también se le planteó a Ripa la posibilidad de que sus padres se hubieran molestado por la antigua profesión de Consuelos, algo que ella negó antes de asegurar que "adoran a Mark". "Mi esposo es probablemente la persona más responsable, trabajadora y diligente que conozco. Es muy inteligente y estable", alabó por entonces Kelly.

11 Mike "The Situation" Sorrentino

Mike "The Situation" Sorrentino

Tres años después de darse a conocer gracias a su participación en 'Jersey Shore', en 2012, Mike "The Situation" Sorrentino desveló en el programa de MTV que había trabajado en el pasado como stripper. Una época que el celebrity recordó el pasado mes de abril, cuando publicó una foto de aquella etapa universitaria, mostrando sus ya conocidos abdominales. "The Situation tuvo un comienzo muy humilde", recordó Sorrentino, junto a la imagen en la que compartía su look de "mis días de baile", con un pantalón blanco y un chaleco estampado con la bandera estadounidense.

Por aquel entonces, Mike pertenecía al grupo de bailarines exóticos "All American Male", que realizó espectáculos por los estados de Nueva York y Nueva Jersey en 2004. Además de bailes sensuales, Sorrentino ofrecía también por entonces masajes y todo tipo de entretenimiento, generalmente en despedidas de soltera, con el fin de ganar dinero para cubrir sus gastos. Desde entonces, parece que el celebrity no abandonó del todo esa faceta alocada y descarada tras incorporarse a 'Jersey Shore', programa en el que no dudaba en mostrar sus abdominales con frecuencia ante las cámaras.

12 Pablo Chiapella

Pablo Chiapella

En marzo de 2020, Pablo Chiapella tuvo ocasión de viajar junto a Jesús Calleja en la grabación del programa 'Planeta Calleja', donde tuvo la oportunidad de bucear entre tiburones. En medio de la aventura con el leonés, el actor se lanzó a sincerarse sobre los inicios de su carrera profesional, en la que se incluía su faceta como boy, que se remontaban a cuando, en medio de la preparación de las oposiciones para profesor de Educación Física, recibió una llamada de Ernesto Sevilla, quien fuera su compañero de colegio en Albacete, para informarle de que Paramount Comedy le había comprado un proyecto.

Gracias a sus ahorros, Chiapella pudo trasladarse a Madrid para estudiar interpretación, pero los crecientes gastos lo empujaron a buscar un trabajo con el que poder sustentarse. "Me contrataban en despedidas de soltera y yo iba de boy", recordó el intérprete, en medio de su entrevista con Calleja. "Me ponía a bailar y de pronto veía a la novia y decía: 'es que es igual que mi madre'. Y se me venía el show abajo porque me recordaba tanto a mi madre que no podía", confesó el albaceteño, quien pudo sacar partido de aquella época al interpretar los divertidos bailes de su personaje en 'La que se avecina', Amador, cuando trabajó como stripper bajo el nombre de Capitán Salami.

13 Yolanda Ramos

Yolanda Ramos

En mayo de 2017, Yolanda Ramos visitó el plató de 'Sábado deluxe', tras fichar como miembro del jurado de 'Me lo dices o me lo cantas', donde la actriz y cómica habló sin tapujos de su pasado como stripper antes de saltar a la fama. La barcelonesa recordó entonces su época trabajando en "El molino", un conocido cabaret de Barcelona en el que realizaba striptease integrales al ritmo de música clásica. "No me daba vergüenza porque no iba vestida de policía pegando con la porra, era artístico", aseguró Ramos, quien aclaró que había vuelto de Mallorca "muy echa polvo y me tenía que ganar la vida de alguna manera".

Tres años más tarde, en junio de este mismo año, la actriz regresó al programa de Telecinco, donde en una divertida conversación con Jorge Javier Vázquez, Yolanda compartió algunas de las "muchísimas anécdotas" que vivió durante su época como stripper. "Un día fui a hacer pipí y vi encima del papel higiénico una dentadura, te lo juro por mi madre", relató la humorista, antes de añadir que "entonces vi pasar al tío más guapo del ballet corriendo, sin dientes". Además, Ramos recordó como el encargado de mantener el cabaret gritaba a las ratas que se colaban en el local de "asquerosas" mientras trataba de matarlas. "Era todo así. Era el ser humano en su máximo exponente", resumió la actriz, tras lo cual bromeó con el hecho de que, por entonces, ni ligaba ni tenía admiradores.

"Me regalaban paquetes de Winston, pero eran señores mayores que venían cada día", compartió la barcelonesa, que comenzó a tener parejas "cuando salí de 'El Molino'". "Mi padre llegó un momento en el que se dio por vencido", desveló Yolanda, quien había hecho de modelo para pintores y escultores antes de desnudarse por completo en el cabaret, por lo que quitarse la ropa delante de la gente no era algo nuevo para ella por aquel entonces. "No me daba vergüenza. Me da más vergüenza mirar a alguien a los ojos que enseñar el cuerpo", reconoció la actriz, incapaz de contener una carcajada cuando Vázquez le preguntó si "estás orgullosa de tu cuerpo". "No me considero un icono sexual, pero sí que tengo y he tenido hombres muy guapos a mi lado", declaró Ramos en la entrevista.